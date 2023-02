Bimbo di 6 anni ordina mille dollari di cibo con lo smartphone del padre: “Non so se ridere o arrabbiarmi”

Aveva dato il permesso a suo figlio di giocare con il suo smartphone prima di andare a dormire, ma il piccolo di 6 anni ha per sbaglio ordinato mille dollari di cibo su un’app di delivery molto nota negli Stati Uniti, Grubhub. Keith Stonehouse si è visto recapitare a casa, alla periferia di Detroit, nel Michigan, l’equivalente di un buffet.

Per l’avventatezza di suoi figlio Mason, una serie di corrieri ha iniziato a bussare a casa sua portando cibo in quantità: gamberoni, insalate, panini, patatine fritte, pizze, cibo indiano e africano.

L’uomo ha condiviso sui social vari scatti man mano che le consegne arrivavano, immortalando un momento tanto ilare quanto “salato” dal punto di vista economico.

“Mentre tutto quel cibo veniva consegnato – ha scritto – ho capito cosa fosse successo e sono andato a parlare con Mason di quello che aveva combinato e questa è l’unica parte che mi fa ridere. Stavo cercando di spiegargli che non andava bene quello che aveva fatto, ma lui alza la mano e mi ferma e dice ‘Papà, sono già arrivate le pizze ai peperoni?’ Ho dovuto uscire dalla stanza. Non sapevo se arrabbiarmi o ridere”.

La banca gli ha addirittura inviato un avviso per un eventuale frode in corso, rifiutando un ordine da 400 dollari per delle pizze.

L’app di delivery non ha rimborsato la spesa effettuata, ma ha offerto a sua volta un buono regalo da mille dollari al giovane Mason e gli ha chiesto se volesse far parte di una campagna promozionale del brand.