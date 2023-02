Due operai cadono in una vasca di cioccolato: Mars multata per mancato rispetto delle norme di sicurezza

La fabbrica Mars Wrigley di Elizabethtown, in Pennsylvania, è stata multata per non aver rispettato le misure di sicurezza che hanno causato un incidente a due operai: 14.500 dollari la sanzione in seguito alla caduta dei dipendenti in una vasca piena di cioccolato.

Per liberarli è stato necessario praticare un foto nel serbatoio, oltre all’intervento di circa 20 persone e addirittura di un elicottero. Secondo l’autorità che regola la sicurezza sul lavoro negli Stati Uniti, la Occupational Safety and Health Administration (Osha), l’incidente è da catalogare come “serio”, anche perché i due lavoratori “non erano autorizzati a operare nei serbatoi e non erano inoltre sufficientemente formati con le procedure di sicurezza relative alle attrezzature della fabbrica”.

“Il datore di lavoro – si legge nel resoconto Osha – non si è assicurato che il dipendente fosse a conoscenza del tipo di compito”. Le vittime erano state assunte da una ditta di appalto, sono cadute – nel giugno scorso – durante alcuni lavori di manutenzione.

Un portavoce dell’azienda Mars Wrigley era intervenuto alcuni giorni sul caso con una nota: “La sicurezza dei nostri lavoratori e di quelli in appalto esterno è una priorità assoluta per la nostra attività. Come sempre apprezziamo l’approccio collaborativo dell’Occupational Safety and Health Administration nel lavorare con noi per condurre la revisione post-azione”.

Il polo di Elizabethtown è specializzato nella produzione di diversi dolci, come le barrette Mars e Snickers, ma anche le celebri praline alle M&Ms.