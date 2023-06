Mamma, papà e fratellini trovati morti in casa: “Possibile omicidio-suicidio”

A Londra un’intera famiglia è stata trovata priva di vita nel proprio appartamento nella parte Ovest della City. Giallo sulle cause, ma secondo gli inquirenti potrebbe trattarsi di un caso di omicidio-suicidio. Sono morti mamma, papà e due fratellini di 11 e 3 anni.

Michal Wlodarczyk, 39 anni, la moglie Monika, 35, e i figli Maja, 11 anni, e Dawid di tre anni, sono stati scoperti dalla polizia in una proprietà a Bedfont, Hounslow, intorno alle 15:15 di venerdì scorso. Sarà l’autopsia a stabilire quanto accaduto. “Vorrei assicurare alla comunità che gli investigatori specializzati stanno lavorando per stabilire le circostanze che hanno portato a questo tragico incidente e forniremo ulteriori aggiornamenti non appena opportuno”, ha dichiarato il capo detective.

Un giallo tutto da chiarire che ovviamente ha scosso la comunità. “Erano una famiglia meravigliosa. Credevamo fossero volati in Spagna per festeggiare il 40esimo compleanno di Michal”, ha detto a Sky News la mamma di una compagna di classe di Maja. La mamma dei bimbi faceva le pulizie in un hotel, mentre il padre era muratore. Entrambi erano originari della Polonia. Sarebbe stata una delle insegnanti di Maja ad allertare la polizia dopo che per giorni non aveva notizie dell’intera famiglia.