Mamma ritira la figlia 12enne da scuola: “Deve concentrarsi sulla carriera da influencer”

L’influencer australiana da 5.2 milioni di follower su TikTok, Kat Clark, sta facendo molto discutere per una sua decisione. Secondo quanto riporta il DailyMail, la donna ha ricevuto anche il premio come migliore Creator del 2022 e adesso ha rivelato in un podcast, It’s All Her, che visto che anche la la figlia 12enne ha iniziato ad avere opportunità lavorative da influencer, i suoi continui impegni e spostamenti non coincidono con le regole della scuola. Quindi, la mamma ha deciso di ritirarla per un po’ di tempo e concentrarsi sull’home schooling per tutto l’anno prossimo.

Sempre durante l’intervista, ha aggiunto che qualora alla figlia non dovesse piacere il nuovo stile di vita, potrà tornare alla scuola tradizionale l’anno dopo. Ciò che pensa la titoker è che se la figlia un giorno vorrà fare il medico o l’avvocato, la famiglia sarà la prima a sostenerla, ma al momento è meglio concentrarsi su ciò che funziona adesso con i video di TikTok.