Mamma e figlia insieme su OnlyFans: “Il nostro impero? Merito dell’indignazione”

Mamma e figlia insieme su OnlyFans. Jessie Jo Richardson, 55enne modella glamour che lavora nel settore degli adulti da 16 anni, e la figlia di 23 anni Phoenix Rae Blue Richardson hanno deciso di produrre contenuti insieme sulla famosa piattaforma per adulti. Una decisione che ha scatenato le polemiche. Le due sono state etichettate come “inappropriate” e “incestuose” per la loro attività. “L’indignazione ha costruito il nostro impero”, hanno spiegato al DailyStar. Ma non è proprio come sembra.

“Sono quei commenti che spingono le persone ad acquistare i nostri OnlyFans – ha spiegato la modella 55enne -. Quando arrivano lì e si rendono conto che non è così, ci diverte. Qualsiasi pubblicità è una buona pubblicità. Mio figlio continua a dirci: ‘Oh, sei di nuovo su YouTube, qualcun altro sta parlando di te’. Per noi è utile. Praticamente è il nostro lavoro”.

Jessie ha raccontato di ricevere il supporto da parte di amici e parenti che accettano l’attività senza criticarle, in quanto, a differenza di quello che potrebbe sembrare, le due scattano solo foto in intimo o in scene provocanti.

“Siamo state le prime nel Regno Unito a fare un OnlyFans mamma e figlia. Abbiamo fatto questo insieme ed è diventato letteralmente una notizia mondiale dall’oggi al domani. Era ridicolo”, ha spiegato la 55enne.

I contenuti prevedono solo scatti che la donna definisce “glamour”, in lingerie o costumi particolari. Il guadagno spropositato ha fatto che si potessero comprare una casa in Spagna e una in Bulgaria, oltre a rendersi completamente autonome: “Il nostro OnlyFans paga tutte le bollette, ci compra proprietà, usciamo regolarmente per i pasti, abbiamo una vita davvero bella”.