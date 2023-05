Una madre arriva a offrire soldi a chi voglia passare del tempo con suo figlio, triste perché non riesce ad avere degli amici. Per Christian, 24enne nato con la sindrome di Down, le occasioni di socialità si sono notevolmente ridotte. Così sua madre, Donna Herter, ha pubblicato un post su Facebook con il quale proponeva un compenso a chi si dicesse disponibile a trascorrere un paio d’ore con il ragazzo. La storia arriva dal Minnesota.

L’isolamento di Christian è iniziato dopo il diploma. Finché ha frequentato la scuola il problema non si è mai posto, ma in seguito si è trovato da solo. La donna, che è un’infermiera, ha spiegato ai media americani: “Mi chiede costantemente perché nessuno vuole venire a passare un po’ di tempo con lui. Quando andiamo al supermercato o entriamo in un negozio lui invita tutti a venire a casa nostra per giocare ai videogiochi, ma poi non si spiega perché nessuno venga davvero”.

Non sapendo che risposte dare al ragazzo e a chi rivolgersi, la donna ha deciso di lanciare un appello su Facebook: “Ho scritto che stavo cercando un ragazzo del posto, di età compresa tra i 20 e i 28 anni, e che lo avrei pagato 80 dollari (poco più di 70 euro) per due ore in cui avrebbe dovuto giocare ai videogiochi e uscire con Christian. Tutto quello che vuole è solo un amico con cui fare cose da ragazzi”. Donna non poteva immaginare che il post in poche ore avrebbe raccolto migliaia di commenti: “Stavo andando fuori di testa. Le mie mani tremavano, stavo sudando. Stavo solo cercando dei ragazzi del posto, non volevo invitare il mondo intero a casa nostra”. Era sopraffatta e ha pensato di eliminare il post, ma un amico le ha detto di guardare prima le risposte.

Ha così scoperto che c’erano genitori che offrivano suggerimenti e persone che si offrivano volontariamente, senza bisogno di un compenso. Tra questi, Donna ha scelto sette ragazzi che ora fanno visita a Christian una volta alla settimana a rotazione, come James Hasting, il quale ha commentato: “Quando ho letto il post per la prima volta mi si è spezzato il cuore perché sentiva di dover pagare le persone per essere amiche di Christian. Mi ha insegnato a guardare il mondo per più di quello che vediamo in superficie”.

Inoltre persone da tutto il paese stanno inviando regali al 24enne, il quale è stato invitato a uscire con i vigili del fuoco locali, è stato nominato sindaco onorario per un giorno della città vicina e ha giocato a bowling con i marines locali. “Ogni sera va a letto con un sorriso stampato in faccia. Racconta a tutti dei suoi nuovi amici. È così entusiasta di parlare della vita adesso e di quello che sta facendo”, ha concluso la madre.