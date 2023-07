Mamma di 12 figli a 34 anni: “I miei genitori non volevano uscissi fino a 16 anni”

Ha 34 anni e già ben 12 figli ed è rimasta incinta per la prima volta a 15 anni. Adesso però giura di essere apposto e non volere altre gravidanze. E pensare che la prolifica mamma è nata in una “rigorosa famiglia cristiana”, tanto che le era stato impedito di uscire da sola – e specialmente con i ragazzi – fino a che non avesse compiuto 16 anni. Ma il destino ha voluto che proprio il giorno dopo il suo 16esimo compleanno si sposasse, e che poco tempo dopo mettesse al mondo il primo di una dozzina di figli.

Fa il giro del web la storia di Britni Church, mamma 34enne dell’Arkansas, diventata popolare grazie ad una serie di video su TikTok. La donna ha spiegato come la sua vita abbia preso una piega inaspettata a partire dal 2002, quando un ragazzo che all’epoca aveva 17 anni la prese per la prima volta per mano nello scuolabus, finendo per diventare prima suo marito, poi padre di cinque dei 12 figli.

Con lui, prima di lasciarsi, è stata sposata per sei anni e mezzo. Ma non sono stati anni facili, segnati da abusi e droga. “Volevo che i bambini avessero una vita normale”, ha spiegato, raccontando che inizialmente ha provato a salvare il suo matrimonio. Solo dopo aver messo al mondo il quinto figlio, Britni ha deciso di separarsi dal marito: era il 2010. Dopo il divorzio, è rimasta inaspettatamente incinta del suo sesto figlio, prima di incontrare l’attuale marito, Chris, nel 2014.

Insieme hanno avuto sei figli, tra cui tre gemelli. Così la donna a 32 anni aveva già 12 figli. Gli ultimi, ha assicurato. “Ci siamo sposati e abbiamo avuto il nostro primo figlio entro il primo anno dall’incontro”, ha raccontato ai follower. Crizman, Jordan, Caleb, Jace, Cadence, Jesalyn, Silas, Christopher Jr., Oliver, Asher, Abel e Rowyn: questi i nomi dei 12 amatissimi pargoli. Lei dice di non essersene pentita. Brtni infine ha spiegato che l’ex marito non sarebbe stato favorevole all’uso di contraccettivi ormonali.