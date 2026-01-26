Maltempo negli Usa: almeno 10 morti per le tempeste di neve e ghiaccio

Almeno 10 persone sono morte negli Stati Uniti a seguito di un’ondata di gelo e maltempo che ha provocato interruzioni nella fornitura di elettricità a 830mila utenze e costretto a cancellare oltre 11mila voli. Le autorità statunitensi hanno proclamato l’emergenza in almeno 23 stati federati e nella capitale Washington D.C., mentre il presidente Donald Trump ironizza sugli effetti del cambiamento climatico.

Temperature rigide, intense nevicate e accumuli di ghiaccio e neve, ha lanciato l’allarme il National Weather Service statunitense, potrebbero avere conseguenze potenzialmente “catastrofiche” mentre sono previsti ulteriori peggioramenti nel corso della giornata di oggi. Intanto, secondo il sindaco Zohran Mamdani, cinque persone sono state trovate morte all’aperto a New York durante il fine settimana. Altre due sono decedute nelle stesse ore in Texas, tra cui una giovane di 16 anni morta per un incidente con lo slittino a Frisco e un senzatetto ritrovato nel parcheggio di una stazione di servizio abbandonata della contea di Austin-Travis. Due persone invece, secondo il dipartimento della Salute Pubblica della Louisiana, sono morte ieri per ipotermia nella zona di Caddo Parish. L’ultima vittima invece è stata registrata in Arkansas, nella contea di Saline.

Il gelo però ha provocato anche altri danni. Almeno 836 mila utenze, secondo il portale PowerOutage.us, hanno subito interruzioni di corrente, in particolare in Tennessee, Mississippi, Louisiana, Texas e Kentucky. Non solo: secondo il portale FlightAware, diversi aeroporti negli Usa, tra cui quelli della capitale Washington, di Philadelphia e di New York sono rimasti praticamente fermi. Oltre 11mila voli sono stati cancellati soltanto ieri e altri 2.500 oggi.

Finora la quantità di neve caduta negli Usa ha raggiunto i 20 centimetri in Arkansas, i 28 in Illinois e Ohio, i 33 in Indiana, i 20 in Kansas, i 30 in Missouri, i 17 in Oklahoma, i 15 in Texas e i 12 in Tennessee, i 30 nel New Jersey, i 28 cm nello Stato di New York e i 38 in Pennsylvania. Sono stati emessi avvisi in città come Dallas, in Texas; Oklahoma City, in Oklahoma; St. Louis, in Missouri; Louisville, in Kentucky; Cleveland, in Ohio; Washington DC; Philadelphia e Boston, in Massachusetts. Almeno 2,5 cm di ghiaccio sono stati segnalati in alcune zone della Carolina del Sud, del Mississippi e della Louisiana mentre avvisi simili sono stati diramati dal Texas al Tennessee, dalla Georgia alle due Caroline.

Dalla sua piattaforma social Truth, ignorando gli effetti del cambiamento climatico causato dalle attività umane, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a ironizzare: “Un’ondata di freddo record colpirà 40 stati. Raramente si era vista una cosa del genere prima. Gli ambientalisti potrebbero spiegare: CHE FINE HA FATTO IL RISCALDAMENTO GLOBALE???”. Poi però ha proclamato lo stato di emergenza in Carolina del Sud, Virginia, Tennessee, Georgia, Carolina del Nord, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Indiana e Virginia Occidentale: “Continueremo a monitorare e a rimanere in contatto con tutti gli Stati che si trovano sulla traiettoria di questa tempesta. State al sicuro e al caldo!”.

Ma il maltempo non è l’unica preoccupazione: le autorità statunitensi hanno infatti l’allarme per il gelo che potrebbe perdurare fino a una settimana dopo le tempeste di ghiaccio e neve che stanno interessando gli Usa, in particolare nelle Grandi Pianure settentrionali e in altre regioni centrali del Paese, dove le temperature percepite potrebbero raggiungere i -45 °C.