Maestra d’asilo terrorizza i bambini con la maschera di Scream: denunciata per abusi | VIDEO

Maestra d’asilo terrorizza i bambini con la maschera di Scream | VIDEO

Maestra d’asilo terrorizza i bambini indossando la maschera di Scream, personaggio dell’omonimo film horror: è quanto accaduto in una scuola d’infanzia del Mississipi, negli Usa.

Secondo quanto ricostruito, la vicenda, come dimostra un video pubblicato sui social, si è svolta lo scorso 4 ottobre.

Nel filmato si vede una maestra indossare la maschera horror e terrorizzare letteralmente i bambini.

“Sei stato cattivo. Vuoi che ti porti fuori” grida in faccia una bambina la maestra. In un altro momento, l’insegnante insegue un bimbo gridandogli: “Corri”.

Come se non bastasse, nel filmato si vede un’altra maestra assistere alla scena, ma soprattutto ridere come se fosse una cosa normale.

La protagonista del video e altre tre maestra sono state denunciate per abusi su minori e licenziate dalla scuola Lil’ Blessings Child Care and Learning Center di Hamilton.

Come racconta il New York Times, molti dei bambini torturati dalla maestra nei giorni successivi hanno iniziato ad accusare evidenti disturbi: alcuni bimbi hanno iniziato a tremare mentre mangiavano, mentre altri si spaventavano non appena sentivano delle urla.

Ora sarà il processo a stabilire se e quali reati hanno commesso le maestre d’asilo ed eventualmente quale pena dovranno scontare.