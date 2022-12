Porta il figlio alla cena aziendale, poi si ubriaca e lo perde: 12enne in ospedale in fin di vita

Una donna ha portato il figlio di 12 anni alla cena aziendale. Poi si è ubriacata con i colleghi e ha perso il ragazzino, che è finito in ospedale a causa di un improvviso attacco epilettico. Il 12enne ha rischiato di morire.

È successo a Mosca. Adesso la polizia russa indaga sulla donna, che rischia di essere arrestata. Secondo quanto riporta il media russo Life, la donna avrebbe portato con sé il figlio di 12 anni alla cena di fine anno organizzata dall’azienda per cui lavora.

Il ragazzino, stufo di aspettare la mamma, che nel frattempo si era ubriacata insieme ai colleghi, si sarebbe incamminato verso il parcheggio, probabilmente per aspettarla in macchina. Una volta arrivato avrebbe però avuto un forte attacco epilettico.

Alcuni passanti lo hanno visto per terra e hanno chiamato i soccorsi. Quando l’ambulanza lo stava caricando, è arrivata la donna. Ma alla richiesta di poter andare con lui, la polizia gli ha risposto di no, attivando il protocollo necessario per chi viene sorpreso a essere ubriaco in strada. Solo quando si è ripresa è stata informata sulle condizioni del figlio e ha potuto raggiungerlo in taxi. La polizia indaga sull’accaduto.