L’uragano Idalia è arrivato in Florida, migliaia senza luce | VIDEO

L’uragano Idalia ha toccato terra in Florida, lasciando migliaia di persone senza elettricità. Venti e piogge si stanno abbattendo sullo Stato con Idalia che, secondo il National Hurricane Center, è di categoria 3. La maggior parte dei black-out viene segnalata nella regione Big Bend, che comprende le contee di Taylor, Dixie e Levy. In tilt anche gli aeroporti con centinaia di voli cancellati.

Wicked western eyewall in Perry, FL of Idalia ripping Perry apart. #Idalia #hurricaneidalia pic.twitter.com/s1cxxmezRi — Aaron Jayjack (@aaronjayjack) August 30, 2023

Idalia potrebbe provocare danni “catastrofici” e costituire una seria minaccia alla sicurezza dei residenti della regione di Big Bend. I cittadini sono stati invitati dalle autorità a cercare immediatamente rifugio e a spostarsi in stanze interne delle proprie abitazioni. L’uragano dovrebbe anche provocare forti piogge in tutta la zona settentrionale della Florida, in Georgia e nella Carolina del Nord e del Sud.

Incredible #Idalia storm surge 6’ and counting here at Cedar Key, FL pic.twitter.com/8MzaHJpWce — Jim Cantore (@JimCantore) August 30, 2023

L’autorità aeroportuale americana ha riferito che diversi aeroporti della Florida sono stati chiusi, compresi quelli di Tampa, St. Pete-Clearwater, Sarasota e Tallahassee. La riapertura potrebbe avvenire giovedì, a seconda dei danni. Oltre alle centinia di voli cancellati dalle compagnie aeree, anche l’azienda ferroviaria Amtrak ha cancellato finora 12 treni nelle aree di Orlando e Miami.