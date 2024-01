Lo scorso giovedì 18 gennaio, nella zona est di Londra, e precisamente nel quartiere di Newham, una neonata è stata abbandonata in strada, al gelo. Era in una busta della spesa, avvolta in un asciugamano. Un passante che stava portando a spasso il cane l’ha trovata intorno alle 21:15 e tenuta al caldo fino all’arrivo dei paramedici. La polizia ha fatto sapere che la bimba sta bene. Lo riporta la Bbc.

Venerdì pomeriggio, durante una conferenza stampa, la polizia ha comunicato che il personale dell’ospedale in cui è stata portata la bimba le ha dato un nome temporaneo: Elsa. “Crediamo che avesse meno di un’ora quando è stata trovata. Non sappiamo da quanto tempo fosse stata abbandonata”, ha detto il sovrintendente capo Simon Crick. La persona che ha trovato la bimba “ha contribuito a salvarle la vita tenendola al caldo con delle coperte – ha aggiunto Crick -. Credo che l’abbia sentita piangere e, per questo, abbia attirato la sua attenzione”, ha aggiunto.

Crick ha lanciato un appello alla mamma della bambina affinché contatti la polizia. “Siamo estremamente preoccupati per le sue condizioni poiché avrà attraversato un calvario traumatico e avrà bisogno di cure mediche – ha dichiarato -. Medici qualificati e agenti specializzati sono pronti a sostenerla. La esortiamo dunque a mettersi in contatto telefonicamente o a recarsi all’ospedale o alla stazione di polizia più vicini. Sappi che tua figlia sta bene e, indipendentemente dalle circostanze, per favore, cerca aiuto chiamando il 999 (il numero di emergenza del Regno Unito, ndr)”.