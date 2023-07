Licenziata per i suoi contenuti hard, il capo: “Dedicati alla tua carriera su Onlyfans”

Fa il giro del web la storia di Stacy Quartz. La donna ha raccontato di essere stata licenziata per i suoi contenuti osé presenti sul web. Stacy infatti è una creator attiva su Onlyfans. E per questo avrebbe perso il suo lavoro. L’incidente è stato reso pubblico sul social Reddit e la protagonista dell’accaduto ha raccontato le vicissitudini che l’hanno portata al licenziamento, come riferisce Leggo.

Quartz ha affermato che il suo capo era “ossessionato” dal suo account Onlyfans. Chiamata casualmente nell’ufficio del boss, Stacey ha raccontato che i suoi contenuti hard erano ben visibili sullo schermo del pc del capo. “Ero in stato di shock, penso che la parte peggiore sia stata che anche il nostro contabile era nella stanza”, ha detto la donna. “Ho notato che aveva circa 15 schede dei miei contenuti sullo schermo, ma devo essermi dissociata durante il nostro incontro perché tutto ciò che ricordo è che ho lasciato l’ufficio e mi sono sentita male con lo stomaco”, ha aggiunto. Contenuti privati e osé, che hanno fatto il giro dell’ufficio senza l’autorizzazione della donna.

“Domani in riunione annuncerai che te ne andrai per concentrarti sulla tua ‘carriera’ su OnlyFans. Riporta tutto ciò che hai preso dall’ufficio e concentrati su qualunque cosa tu voglia fare. Fai in modo che domani sia l’ultimo giorno in cui ti sento”, le ha detto duramente il capo, licenziandola.