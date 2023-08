Lei concede al fidanzato una notte a tre, ma lui mette incinta l’altra donna

“Puoi fare sesso con un’altra donna come tuo regalo di compleanno”: peccato però che questa nuova “intrusa” sia rimasta incinta. E se il/la vostro/a partner ve lo proponesse, accettereste? Questa è una storia che può sembrare fake, ma non solo è tutto vero: Jess e Stephen ci mettono proprio la faccia! “Ho regalato a mio marito un rapporto a tre per il nostro anniversario”. Nulla di male, si tratta di una delle tante coppie poliamorose, anche se loro due lo sarebbero diventati dopo questa esperienza. Al tempo, per loro, una novità.

Lei 32 anni, lui 35, hanno centinaia di migliaia di follower su TikTok, piattaforma in cui condividono la loro vita. “Lui l’ha messa incinta, visto che non abbiamo figli”, aggiunge Jess. Questo non ha creato alcuno sconcerto tra i due, nessuna diatriba. Anzi, sembra che la novità abbia consolidato ulteriormente la coppia. “Siamo poli, quindi anche lui è l’uomo di questa neomamma”. Adesso la famiglia si è allargata, c’è un po’ di gelosia tra loro, “infatti non lasciamo mai nessuno a casa, se qualcuno non esce la sera, qualcun altro, tra i tre, gli farà compagnia”.