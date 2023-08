“Signora Miriam, è tua libera e spontanea volontà prendere come tuo sposo il signor Danilo?”. “No”, ha scherzato una sposa venezuelana che, ignara delle regole, ha reso il giorno del matrimonio un inferno. Miriam voleva burlarsi del partner così quando l’officiante del matrimonio civile ha posto la classica domanda, lei ha risposto con un sonoro “no“, poi subito corretto con un “sì” per allentare la tensione. Tuttavia, il ‘simpatico’ giochetto non è stato preso di buon grado dal celebrante che, scioccando sia gli invitati che i quasi novelli sposi, ha tuonato: “No, non si può scherzare. No, non ci sono scuse. Purtroppo oggi non potremo celebrare il matrimonio. Potete parlare con la segretaria e concordare un’altra data”.

Lo scherzo finito male è stato ripreso da uno dei presenti e caricato sui social è diventato ben presto virale. Diversi i commenti degli utenti: “Anche se è vero che non è il momento di scherzare, mi sembra che questo giudice abbia esagerato. Sa tutti i problemi che questo causa loro in termini di tempo, amicizie, ecc. Penso che in questa situazione non si sposeranno nemmeno più”. C’è stato anche chi ha spiegato: “Viene fatta quella domanda perché purtroppo, a volte, le persone coinvolte nei matrimoni sono costrette a dire “sì” senza il loro consenso. Ecco perché non sono ammessi scherzi di nessuno tipo“.