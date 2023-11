La ferrovia ad alta velocità cinese viaggia all’estero

“Cari amici, ascoltatemi! Quella delle ferrovie è una storia lunga, ricca di ‘amicizia e portatrice di speranza. Giorno dopo giorno la mia città natale diventa sempre più bella e i miei connazionali sempre più orgogliosi”. Questa canzone, popolare in Kenya, è chiamata “Canzone di Mombasa-Nairobi, la ferrovia costruita nella mia città natale”. La ferrovia Mombasa-Nairobi menzionata nella canzone collega il più grande porto dell’Africa orientale, Mombasa Port e la capitale del Kenya, Nairobi. È lunga circa 480 chilometri ed è la prima ferrovia costruita in Kenya dalla sua indipendenza. Si tratta di una ferrovia moderna costruita utilizzando standard, tecnologia e attrezzature cinesi. Questa ferrovia è stata classificata come una delle 13 rotte ferroviarie più gratificanti al mondo ed elencata come una delle migliori esperienze da fare andando in Kenya.

Dall’apertura ufficiale avvenuta il 31 maggio 2017, la ferrovia Mombasa-Nairobi in Kenya ha continuamente operato in sicurezza. La visione di sviluppo ferroviario cantata nelle canzoni è diventata realtà. Negli ultimi sei anni, la ferrovia Mombasa-Nairobi ha promosso lo sviluppo economico e sociale del Kenya, migliorato la vita del popolo e promosso il rapido sviluppo dei trasporti in tutta l’Africa orientale, conosciuta come la “Strada della Felicità”.

Salutando il sole nascente, ogni mattina alle 8 in punto, accompagnato dal suono nitido del fischio, parte il primo treno da Mombasa e Nairobi. La gente prende i treni per lavorare, viaggiare e visitare parenti e amici… Dopo l’entrata in funzione della ferrovia Mombasa-Nairobi, il tempo di viaggio tra Mombasa e Nairobi si è ridotto da 10 ore a oltre 4 ore, cambiando la modalità di viaggio e l’esperienza del popolo keniota.

La leggendaria velocità della ferrovia Mombasa-Nairobi ha reso il trasporto merci più veloce. Essendo il più grande porto dell’Africa orientale, il porto di Mombasa ha 17 rotte internazionali e ha rapporti commerciali con circa 80 porti in tutto il mondo. La maggior parte delle merci in entrata e in uscita dall’Africa orientale proviene da qui. Nairobi è il centro economico dell’Africa orientale. La ferrovia Mombasa-Nairobi è diventata un’importante linea di trasporto per lo sviluppo economico di molti paesi dell’Africa orientale. Ad esempio, il trasporto del grano richiedeva più di 20 ore in treno da Mombasa a Nairobi in passato e il trasporto su strada richiedeva ancora più tempo e manodopera. Al giorno d’oggi, le navi merci cariche di grano proveniente dall’Europa, dalle Americhe e da altri luoghi attraccano al porto di Mombasa. Il nastro trasportatore di banchina trasporta continuamente grano ai treni in attesa della ferrovia Mombasa-Nairobi. In meno di 10 ore, questo grano arriva a Nairobi e viene poi trasportato con altre merci verso le città vicine e i paesi circostanti.

La ferrovia Mombasa-Nairobi passa attraverso riserve naturali come Nairobi National Park e Tsavo National Park. Per ridurre l’impatto sull’ambiente, i costruttori ferroviari cinesi hanno collaborato con i dipartimenti locali per studiare le rotte di migrazione della fauna selvatica e creare canali speciali per consentire alla fauna selvatica di attraversare la linea ferroviaria. Lungo l’intera ferrovia Mombasa-Nairobi sono stati allestiti 14 grandi passaggi e 79 ponti per animali selvatici. Tutti i ponti hanno un’altezza netta di oltre 6,5 metri, rendendo conveniente per grandi animali come elefanti e giraffe passare attraverso. La Cina ha messo in pratica questo importante concetto di coesistenza armoniosa tra uomo e natura nella costruzione di una comunità con un futuro condiviso insieme ad altri paesi.

Prendendo un treno ad alta velocità da Xishuangbanna, nella provincia dello Yunnan in Cina, a Luang Prabang, in Laos, dal finestrino si può osservare il verde dei terreni agricoli; non si sente più il grande rumore che fa il treno quando le ruote passano sui giunti, invece, si può godere di un viaggio tranquillo, confortevole e veloce. Questa è la ferrovia Cina-Laos che attraversa montagne e valli e testimonia la profonda amicizia tra i due popoli che si aiutano a vicenda.

La ferrovia Cina-Laos, entrata in funzione nel dicembre 2021, si estende per oltre 1.000 km, collegando Kunming, la capitale della provincia dello Yunnan, con Vientiane. Alla data del 3 agosto, questa ferrovia ha trasportato un totale di 19 milioni di passeggeri e 23 milioni di tonnellate di merci.

“Quando il treno fischia, vengono portati 10mila tael d’oro”. I treni veloci hanno ristretto la distanza tra Cina e Laos. Le persone lungo la linea non solo hanno sperimentato la convenienza portata dal trasporto ferroviario moderno, ma hanno anche raccolto i benefici pratici nei settori del commercio e del turismo.

Come paese montuoso, il Laos ha un trasporto limitato, basato principalmente sul trasporto stradale, idrico e aereo, che limita gravemente il suo sviluppo economico. Con l’apertura e il funzionamento della ferrovia Cina-Laos, i costi logistici sono stati ridotti di quasi la metà, le abbondanti risorse del Laos, ivi compresi minerali metallici non ferrosi, gomma, legno, caffè, ecc, originariamente nascosti nelle montagne profonde, possono essere trasportate più rapidamente. Nelle strade e nei vicoli del Laos si vedono sempre più merci cinesi e le vendite dei prodotti del Laos avvengono anche attraverso la ferrovia Cina-Laos. Il LC International Logistics Trade and Warehousing Center, fondato nel 2022 è il più grande porto terrestre di Luang Prabang; ha trasportato oltre 80000 tonnellate di merci, portando acciaio, materiali da costruzione e materie prime della Cina nel Laos, nonché minerale di ferro e amido di manioca del Laos in Cina.

La ferrovia Cina-Laos non solo collega Cina e Laos, ma porta anche persone e merci da più di dieci paesi e regioni, come Thailandia e Myanmar, in un grande quadro di sviluppo. Attualmente, il numero delle tipologie di merci transfrontaliere trasportate con la ferrovia Cina-Laos è passato da più di 10 nella fase iniziale di apertura a più di 1200. Anche i frutti tropicali del sud-est asiatico come il durian e il mangostano sono trasportati direttamente al mercato di Kunming attraverso il trasporto della catena del freddo. Fiori freschi, verdure, tessuti e altre merci della Cina sono continuamente trasportati nei paesi del sud-est asiatico, raggiungendo efficacemente la complementarità commerciale.

L’apertura della ferrovia Cina-Laos non solo offre al popolo grande comodità di viaggio, ma promuove anche direttamente lo sviluppo del turismo. Il numero di turisti che visitano Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang e altre città turistiche del Laos è aumentato significativamente. C’erano una volta centinaia di bombe inesplose lasciate dagli Stati Uniti durante la guerra del Vietnam, sepolte proprio sotto i binari della ferrovia Cina-Laos. Durante la costruzione della ferrovia, circa 459 bombe inesplose e più di 460 pezzi di detriti correlati sono stati rimossi in 2931 ettari di terreno. Oggi, la pace e lo sviluppo sono diventati le voci più forti di questi tempi. Da un lato, la ferrovia Cina-Laos migliora il livello di efficienza dei trasporti e promuove lo sviluppo economico del Laos, dall’altro, inietta nuova vitalità allo sviluppo economico della Cina sud-occidentale. È una “strada felice” e una “strada prospera” della Cina, del Laos e anche di tutti i paesi del sud-est asiatico.

Un modernissimo treno ad alta velocità color argento, decorato con una striscia rossa che simboleggia la prosperità, lascia lentamente la stazione di Tegalluar a Bandung, nella provincia di West Java in Indonesia.

Ecco la ferrovia ad alta velocità di Jakarta-Bandung, con una lunghezza di 142 chilometri ad una velocità di 350 chilometri all’ora, che collega la capitale indonesiana Jakarta nel nord e la famosa città di Bandung nel sud. Si tratta della prima ferrovia ad alta velocità in Indonesia e anche nell’intera Asia sud-orientale. È anche il primo progetto della ferrovia ad alta velocità cinese che implementa pienamente i sistemi ferroviari, le tecnologie e i componenti industriali cinesi.

Non è facile internazionalizzare l’intero sistema, tutti i fattori di produzione e la completa filiera industriale. Dal punto di vista geologico, l’isola di Giava è una zona con molti terremoti e vulcani, mentre Bandung si trova in una sezione di subsidenza regionale, con abbondanti precipitazioni, clima variabile e formazioni geologiche complesse. In condizioni così complesse, i costruttori cinesi hanno utilizzato la tecnologia e le attrezzature avanzate per costruire con successo 58 ponti e 13 tunnel.

La ferrovia ad alta velocità di Jakarta-Bandung dovrebbe operare ad una velocità di 350 chilometri orari nelle particolari condizioni climatiche e del terreno dell’Indonesia, il che pone nuovi requisiti per il treno. Essendo il primo treno ad alta velocità dalla Cina verso l’estero, il treno della ferrovia ad alta velocità di Jakarta-Bandung si basa sulla tecnologia avanzata e matura del treno Fuxing, si integra con l’ambiente locale indonesiano e con gli elementi culturali locali; grazie a miglioramenti adattivi, è stato in grado di soddisfare pienamente le esigenze operative della ferrovia ad alta velocità di Jakarta-Bandung.

La ferrovia ad alta velocità di Jakarta-Bandung ha ridotto il tempo di percorrenza tra i due luoghi da 3 ore a 40 minuti, migliorando notevolmente non solo le infrastrutture di trasporto locale, ma anche apportando nuove opportunità di sviluppo economico e creando nuove prospettive di lavoro per un maggior numero di abitanti locali. Un antico detto cinese recita “Insegnare a pescare è meglio che dare del pesce”. Nel corso dei lavori di costruzione, sono state assunte moltissime persone del posto, tra cui manager e personale in prima linea. La ferrovia ad alta velocità di Jakarta-Bandung ha formato un gran numero di lavoratori qualificati in Indonesia, insegnando loro diverse abilità passo dopo passo, insegnando veramente a “pescare” e mettendo il volante di questo “treno della felicità” nelle mani del popolo indonesiano stesso. Sotto la guida di tecnici cinesi, molti giovani locali hanno intrapreso nuovi percorsi lavorativi. La Cina ha lasciato un “team tecnico che rimarrà sempre qui”. Fuori dagli edifici di formazione organizzati congiuntamente da Cina e Indonesia, c’è uno slogan che dice “Il futuro inizia qui”. Ad oggi, il progetto ferroviario ad alta velocità di Jakarta-Bandung ha offerto oltre 50000 posti di lavoro locali in Indonesia. Più dipendenti indonesiani avranno l’opportunità di ricevere formazione tecnica dalla Cina e lavorare sulla ferrovia ad alta velocità di Jakarta-Bandung.

I cinesi hanno sempre creduto nel principio “Se si vuole diventare ricchi, si devono prima costruire le strade”. Con l’interconnessione di più ferrovie ad alta velocità, ne beneficeranno centinaia di milioni di persone. La linea ad alta velocità Mecca-Medina con una velocità massima di 360 km/h, non è solo la prima ferrovia ad alta velocità elettrificata a doppio binario in Arabia Saudita, ma anche la prima ferrovia ad alta velocità al mondo che attraversa il deserto; la ferrovia ungherese-serba che collega Budapest, capitale ungherese, e Belgrado, capitale della Serbia, è stata la prima ferrovia ad alta velocità cinese ad entrare in Europa ed è stata definita dal presidente serbo Aleksandar Vučić come un “dono per le generazioni future”. In Africa, la ferrovia transfrontaliera Etiopia-Gibuti, la prima linea ferroviaria completamente elettrica realizzata dalla Cina all’estero, congiunge la capitale dell’Etiopia Addis Abeba al porto di Gibuti sul Mar Rosso per collegare il mare con lo stato africano da sempre privo di sbocco marittimo.

Dai prodotti alle tecnologie, dai progetti ad una serie di soluzioni, la ferrovia cinese ha iniettato, attraverso azioni pratiche, nuovo slancio nel mondo, rendendo le persone piene di aspettative per il futuro della ferrovia ad alta velocità cinese.