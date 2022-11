La chef stellata: “Chi prenota al ristorante e non si presenta paga 75 euro di penale”

Cristina Bowerman, chef del ristorante stellato Glass Hostaria a Roma, ha da non molto inserito una penale a carico dei clienti che non si presentano nel suo locale. Una mossa per cercare di combattere la cattiva abitudine del no show, vale a dire il prenotare in un locale senza poi effettivamente andarci. Il tutto dopo una disdetta arrivata con preavviso minimo, se non con preavviso nullo. Per contrastare questo fenomeno gli esercenti si stanno adoperando come possono, e nella maggior parte dei casi (proprio come la Bowerman) decidono di stabilire una penale per chiunque dopo aver prenotato (lasciando anche i dati della propria carta) non si presenti al ristorante.

Il no show non rappresenta un reato, tuttavia bisogna tenere a mente l’accordo di “fiducia” stipulato tra il cliente e l’esercente al momento della prenotazione: qualora l’accordo espresso in anticipo preveda la penale, il cliente è consapevole delle conseguenze pecuniarie derivanti dal no show.

Sul sito di Glass Hostaria, il ristorante di Cristina Bowerman nella pagina dedicata alla prenotazione viene dichiarato: “La sua prenotazione può essere cancellata senza alcun addebito fino a 48h prima della visita contattando il ristorante. In caso di no-show o disdetta comunicata con meno di 48h di anticipo, sarà applicata una penale di 75€ per ogni persona prenotata”.

