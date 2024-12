Sull’isola di Kiritimati nell’Oceano Pacifico è già cominciato il 2025

I primi a festeggiare il 2025 sono stati gli abitanti dell’atollo di Kiritimati, conosciuta anche come Isola di Natale (da non confondere con il territorio australiano di Christmas Island), un territorio della Repubblica delle Kiribati, nell’Oceano Pacifico, con un fuso orario di ben 13 ore in anticipo rispetto all’Italia.

Alle 11:00 ora italiana infatti nel capoluogo London della piccola isola dell’arcipelago delle Sporadi era esattamente mezzanotte e cominciava il 2025, mentre l’australiana Sydney, autoproclamatasi “Capitale mondiale del Capodanno”, doveva attendere ancora tre ore per celebrare il nuovo anno.

La Repubblica delle Kiribati, che nelle lingue locali è pronunciata spesso Kiribass, è composta da 33 atolli e occupa una vasta area nell’Oceano Pacifico equatoriale, estendendosi per circa quattromila chilometri da est a ovest e per più di duemila da nord a sud. Sono trascorsi 20 anni da quando è stato modificato il fuso orario lungo la linea del cambio di data, che portò a un evento insolito: il Capodanno di Kiribati del 1994 fu celebrato infatti il 30 dicembre. Un altro risultato insolito fu che la nazione del Pacifico si trova 26 ore avanti rispetto alla vicina Baker Island (un territorio disabitato degli Stati Uniti), nonostante sia di 2.200 chilometri più vicina all’emisfero occidentale.