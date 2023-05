Allarme in Kenya, malattia sconosciuta provoca 9 morti e 80 ricoveri

Una “malattia sconosciuta” ha ucciso 9 persone e costretto al ricovero in gravi condizioni altre 80. E’ successo nelle ultime due settimane nel nord del Kenya, nella zona di Laisamis, nella Contea di Marsabit. A riportare la notizia è stato il sito dell’emittente Citizen tv citando fonti ufficiali.

Secondo quanto dichiarato dalle autorità sanitarie locali, la maggior parte dei decessi si sarebbe verificata nelle aree di pascolo e dai sintomi “potrebbe trattarsi di una forma di malaria violenta, dato che i pazienti avrebbero accusato occhi giallastri, milza ingrossata, forti mal di testa e sintomi influenzali”. Il Dipartimento della salute di Marsabit ha confermato che team di esperti di sorveglianza delle malattie e di tecnici di laboratorio sono all’opera per identificare la causa del focolaio.

Moses Galoro, il responsabile sanitario della contea di Marsabit, ha quindi lanciato un appello per un intervento urgente per prevenire ulteriori vittime. Secondo il capo Galoro, sei adulti e tre bambini di età compresa tra uno e tre anni sono morti a causa della malattia. Le persone colpite avevano una storia di viaggio fuori dalla contea di Marsabit, provenendo da campi satellite nelle aree di Archers Post e Merille.

Dei 27 pazienti sottoposti a screening, solo cinque sono risultati positivi alla malaria. La malattia è stata segnalata per la prima volta due settimane fa e ha continuato a causare scompiglio nella regione. Galoro ha richiesto urgenti test virologici e screening di massa dei residenti per stabilire la causa esatta dei decessi e per evitare ulteriori vittime. L’epidemia arriva due mesi dopo che il Kenya Medical Research Institute ha rilevato una specie di zanzara invasiva nelle aree di Laisamis e Saku della contea di Marsabit.