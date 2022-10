Attivisti per il clima prendono a torte in faccia la statua di cera di re Carlo | VIDEO

Ancora un gesto pubblico dei manifestanti per il clima in un museo: dopo i girasoli di Van Gogh alla National Gallery di Londra e “Il Pagliaio” di Monet al Museo Barberini di Potsdam, alle porte di Berlino, è il turno del museo delle cere Madame Tussauds della capitale del Regno Unito: due attivisti del collettivo ambientalista Just Stop Oil, lo stesso dei Girasoli, hanno tirato una torta in faccia alla statua di cera di re Carlo III. “La scienza è chiara, la domanda è semplice: basta petrolio e gas. È semplice”, lo slogan pronunciato prima di commettere il gesto. In inglese “è semplice” è stato tradotto “it’s a piece of cake”, “è un pezzo di torta”, letteralmente quella usata per imbrattare la statua.

🎂 BREAKING: JUST STOP OIL CAKES THE KING 🎂 👑 Two supporters of Just Stop Oil have covered a Madame Tussauds waxwork model of King Charles III with chocolate cake, demanding that the Government halts all new oil and gas licences and consents.#FreeLouis #FreeJosh #A22Network pic.twitter.com/p0DJ8v3XVB — Just Stop Oil ⚖️💀🛢 (@JustStop_Oil) October 24, 2022

“Siamo qui perché cerchiamo di proteggere le nostre libertà e diritti, perché cerchiamo di proteggere questa terra verde e piacevole che è l’eredità di tutti noi”, il messaggio dei due attivisti, che hanno sottolineato come l’anno scorso alla COP 26 di Glasgow la Regina Elisabetta abbia detto: “Il tempo delle parole è passato al tempo dell’azione”. La polizia del Met ha affermato che quattro persone sono state arrestate in relazione all’incidente e ha aggiunto: “Abbiamo risposto rapidamente a un incidente al Madame Tussauds dopo che due persone hanno lanciato cibo contro una statua intorno alle 10:50”. L’azione si svolge poche settimane prima della COP 27 a cui il re Carlo III avrebbe partecipato. Sono in tutto quasi 600 gli attivisti arrestati nei 24 giorni consecutivi di azione dell’eco mob, la protesta per il clima che va avanti senza sosta nel Regno Unito. I manifestanti hanno affermato che non interromperanno la loro azione fino a quando il governo britannico non annuncerà un’inversione del suo piano per consentire nuovamente il fracking, una tecnica di estrazione di petrolio e gas naturale particolarmente nociva per l’ambiente.