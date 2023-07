Jeff Bezos, l’ex moglie ha sperperato 27 miliardi in 4 anni: la reazione dei social

Mackenzie Scott, l’ex moglie di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, negli anni è diventata molto famosa per le sue donazioni faraoniche in beneficenza. Ma le voci che arrivano dagli Stati Uniti rivelano che la filantropa, in realtà sia anche una discreta spendacciona. Secondo quanto raccolto da diverse testate americane, l’ex moglie del miliardario avrebbe sperperato in 4 anni ben 27 miliardi di dollari.

Nel 2019 l’ex moglie di Jeff Bezos, d’un tratto si è ritrovata a essere la donna più ricca del pianeta. Il motivo? Ha divorziato da l’uomo più ricco del mondo e, dal divorzio, ha ottenuto una cifra record e difficilmente replicabile per un divorzio: ben 62 miliardi di dollari. Ma dallo studio dei patrimoni degli uomini e delle donne più ricchi al mondo, emerge che in soli 4 anni la donna è riuscita a dilapidare una cifra incredibile. All’appello mancano ben 27 miliardi.

Secondo quanto riferito dalla rivista statunitense Rare, il patrimonio della donna avrebbe dovuto crescere a dismisura e invece si è dimezzato. Lei, oltre ad aver ereditato una bella somma di denaro, dal divorzio ha anche ottenuto il 4 per cento delle azioni del colosso di shopping online dell’ex marito. All’epoca un’azione valeva circa 90 dollari, mentre attualmente il loro valore sfiora i 135 dollari.

Cosa che avrebbe dovuto arricchire ancor di più la filantropa a stelle e strisce e, invece, il decollo in borsa non è coinciso con l’aumento di capitale. In questi 4 anni, è vero, va specificato che la donna ha donato ben 14 miliardi in azioni benefiche, ma all’appello mancano comunque 13 miliardi di dollari…

La notizia è subito giunta all’attenzione degli utenti dei vari social che si sono subito riversati a commentare con ironia e stupore. “Tutti sanno quanto bene abbia fatto questa donna, ma credo proprio che Jeff abbia fatto bene a chiudere i rubinetti una volta per tutte”, scrive un utente. “Il divorzio è stata la scelta migliore che potesse prendere Bezos”, gli fa eco un altro. “14 miliardi in beneficenza, che dire bravissima! Ma gli altri 13 come li ha spesi? C’è gente che si toglie gli sfizi guadagnando 2mila dollari al mese e lei ha speso 13 miliardi!? Non è umanamente nemmeno immaginabile”.