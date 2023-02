Trovata morta Jamie Cail, l’ex campionessa di nuoto americana aveva 42 anni

Jamie Cail, ex-campionessa di nuoto americana è stata trovata senza vita nel suo appartamento ale Isole Vergini. La terribile scoperta è stata fatta dal compagno, di rientro a casa dopo una serata al bar.

L’uomo ha trovato Cail riversa sul pavimento. Insieme a un amico ha portato la donna alla Myrah Keating-Smith Clinic, ma i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della 42enne. Pare che la donna soffrisse di un disturbo non ancora specificato.

La polizia locale ha notificato l’avvio di un’indagine sulla morte dell’ex campionessa di nuoto, attualmente senza indagati. Cail lavorava in una caffetteria locale nelle Isole Vergini americane, per cui era molto conosciuta dalla comunità insulare.

L’ex nuotatrice, originaria del New Hampshire, da adolescente vinse una medaglia d’oro con la squadra statunitense ai Campionati Pan Pacific nel 1997 e una medaglia d’argento alla Coppa del mondo di nuoto acquatico nel 1999 in Brasile.