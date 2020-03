Luca Tacchetto e la compagna di viaggio canadese Edith Bias sarebbero stati liberati in Mali dopo 15 mesi di prigionia. A dare la notizia è stato il New York Times, e ci sono conferme anche da fonti italiane, come riportato da Repubblica. I due giovani si erano recati in Burkina Faso nel dicembre 2018 per un viaggio turistico. Rapiti probabilmente da milizia jihadiste, erano stati poi portati in Mali. La Farnesina sta verificando con l’unità di crisi. Blais e Tacchetto erano partiti in auto dall’Italia, attraversando Francia, Spagna, Marocco, Mauritania e Mali prima di arrivare in Burkina Faso. Si attendono ora conferme ufficiali sulla loro liberazioni.

