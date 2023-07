Israele, il premier Netanyahu ricoverato al pronto soccorso

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu è stato portato al pronto soccorso di Ramat Gan, dopo che si era lamentato di non sentirsi bene e di avvertire forti dolori al petto. In ospedale è immediatamente arrivato il direttore del nosocomio Yitzhak Kreis.

“Le sue condizioni sono buone ed è sottoposto ad esami medici”, ha reso noto un comunicato del suo ufficio, aggiungendo che verranno successivamente resi noti nuovi dettagli. Il premier, che ha 73 anni, è stato portato in ospedale dalla sua casa di Caesarea, dove stava trascorrendo il weekend.

Il premier ha poi rassicurato di persona sulle sue condizioni di salute: in tv ha detto di “sentirsi molto bene”. “Ringrazio tutti per la preoccupazione – ha aggiunto – mi sento molto bene. Sono stato al sole sul lago di Tiberiade senza cappello e senza acqua e non è stata un buona idea. Consiglio a tutti di non esporsi al calore e di bere molta acqua”, ha spiegato apparendo in buona forma.