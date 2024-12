Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, lunedì 16 dicembre

Ore 9,00 – Kallas: oggi una delegazione della Ue a Damasco per parlare con la nuova leadership – L’alta rappresentante per la politica estera della Ue, Kaja Kallas, ha annunciato che un inviato dell’Unione sarà oggi a Damasco per parlare con la nuova leadership della Siria. “Un nostro alto diplomatico in Siria oggi sarà a Damasco, avremo di contatti lì”, ha detto parlando ai giornalisti prima di una riunione con i ministri degli Esteri dell’Unione.

Ore 7,00 – Wafa, almeno 20 morti in bombardamento scuola a Khan Younis – Tra le vittime anche dei bambini Le forze armate israeliane hanno bombardato una scuola nel sud di Khan Younis, uccidendo almeno 20 persone. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa, precisando che tra le vittime ci sono anche dei bambini e che ci sono molti rimasti feriti. La scuola è gestita dall’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) e si trova vicino al complesso medico Nasser.