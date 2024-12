Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, mercoledì 11 dicembre

Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 11 dicembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,00 – Iran: “Quello che è successo in Siria è piano Usa e Israele” – La Guida suprema dell’Iran, Ali Khamenei, ritiene che quello che è successo in Siria è frutto di un piano congiunto tra Israele e Usa. “Un paese vicino ha avuto un ruolo nel rovesciamento di Assad”, ha continuato Khamenei.

Ore 8,30 – Gaza, almeno 26 morti negli attacchi israeliani di questa notte – Almeno 26 persone sono morte negli attacchi israeliani che hanno colpito la Striscia di Gaza nella notte e durante la mattina di mercoledì, secondo quanto hanno riferito funzionari medici palestinesi. In un attacco è stata colpita una casa dove si rifugiavano degli sfollati, causando 19 morti. Questo attacco è avvenuto nella città settentrionale di Beit Lahiya, vicino al confine con Israele, secondo il vicino ospedale Kamal Adwan, che ha ricevuto i corpi. I registri dell’ospedale mostrano che una famiglia di otto persone è stata uccisa, tra cui quattro bambini, i loro genitori e due nonni. Un altro attacco nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza, ha ucciso almeno sette persone, secondo l’ospedale Awda. I registri mostrano che tra i morti ci sono due bambini, i loro genitori e tre parenti.

Ore 8,00 – Siria: nuovo capo polizia, “ripristineremo la sicurezza” – “Ripristineremo piena sicurezza e ordine”. Lo ha detto ad Al Jazeera il nuovo capo della polizia in Siria, Fouad al-Shami, ex comandante delle forze dell’opposizione al regime. E’ stato nominato dalla nuova amministrazione del Paese. “I nostri combattenti sono schierati per pattugliare tutta Damasco. Non ci fermeremo finché non saranno ristabiliti la sicurezza e l’ordine completi in ogni parte del paese” ha aggiunto. Nel frattempo – come riporta Al Jazeera – a Damasco la vita comincia a tornare alla normalità, banche e negozi hanno riaperto. Lo storico Hamidiyah Bazaar, chiuso per due giorni, è ora di nuovo affollato.

Ore 7,30 – Teheran: “Terroristi si preparano ad attaccare l’Iraq” – “In questo momento i terroristi si stanno preparando ad attaccare l’Iraq. C’è un campo americano nella Siria settentrionale dove 11.000 membri dell’Isis e le loro famiglie sono stati addestrati negli ultimi quattro anni ed è probabile che nei prossimi mesi attaccheranno Mosul o Tikrit in Iraq”. Lo dichiara in un post su X il generale Mohsen Rezai, ex comandante delle guardie della rivoluzione iraniana e attualmente segretario generale del Consiglio per il Discernimento dell’Iran.

Ore 7,00 – Mosca: “Assad trasferito in un luogo sicuro” – Il Cremlino ha trasferito Bashar al-Assad in un luogo sicuro in Russia, ha detto alla Nbc News il vice ministro degli Esteri di Mosca, Sergei Ryabkov (foto). In un’intervista ha affermato che il presidente fuggito da Damasco e rifugiatosi inizialmente nella capitale russa è ora “al sicuro e ciò dimostra che la Russia agisce come richiesto in una situazione così straordinaria”. Ha però aggiunto che non intende fornire ulteriori dettagli sulla soluzione adottata. Lunedì il Cremlino ha dichiarato che il presidente Vladimir Putin ha deciso di concedere asilo ad Assad in Russia. Alla domanda se la Russia consegnerà Assad per il processo, Ryabkov ha detto: “La Russia non è parte della convenzione che ha istituito la Corte penale internazionale”.