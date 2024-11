Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, mercoledì 6 novembre

In attesa dei risultati delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, che avranno un inevitabile impatto sulla crisi in corso in Medio Oriente, Israele continua a bombardare sia la Striscia di Gaza che il Libano, mentre si attende ancora la risposta dell’Iran all’attacco condotto il 26 ottobre scorso da Tel Aviv contro la Repubblica islamica. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 5 novembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

In aggiornamento