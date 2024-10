Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, mercoledì 30 ottobre

Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 30 ottobre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 10,15 – Israele: due feriti in un attacco missilistico lanciato dal Libano contro una cittadina del nord – Due persone sono rimaste ferite oggi nel nord di Israele a seguito di un attacco missilistico lanciato dal Libano. Lo riferisce il servizio di emergenza Magen David Adom, citato dal quotidiano israeliano Haaretz, secondo cui due braccianti agricoli sono rimasti feriti a seguito dell’impatto di un razzo vicino a Metula, nel nord di Israele, mentre stavano lavorando in un campo vicino alla cittadina, per lo più evacuata. Le loro condizioni non sono note al momento.

Ore 9,45 – Israele: lo Shin Bet nomina un nuovo vicedirettore – L’agenzia di sicurezza interna israeliana dello Shin Bet ha annunciato la nomina di un nuovo vice direttore, scelto dal capo dell’agenzia Ronen Bar e approvato dal primo ministro Benjamin Netanyahu. Per motivi di sicurezza, secondo una nota diramata oggi, il nuovo funzionario è stato identificato solo dall’iniziale ebraica del suo nome: “Shin”. Il nuovo vice direttore, che ha 52 anni e ha già ricoperto una serie di ruoli di alto livello nell’agenzia di cui fa parte dal 1995, assumerà “l’incarico tra qualche mese”. Il nuovo funzionario, che negli ultimi tre anni ha guidato la divisione operativa dell’agenzia, aveva già diretto i dipartimenti che si occupano della ricerca dei latitanti, dell’antiterrorismo in Cisgiordania settentrionale e di controspionaggio. Il nuovo vice direttore, secondo la nota, sostituirà il suo predecessore, identificato solo come “Mem”, che sta terminando un mandato di tre anni prorogato più volte durante l’attuale guerra a Gaza e in Libano.

Ore 9,30 – Libano: 2 morti in un raid di Israele nel sud – Almeno due persone sono rimaste uccise in un altro raid compiuto dalle forze armate di Israele (Idf) nella località di Ghandouriyeh, nel distretto di Bent Jbeil del governatorato di Nabatiye, nel sud del Libano. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, senza fornire ulteriori dettagli.

Ore 9,00 – Israele: oggi in visita gli inviati speciali Usa Hochstein e McGurk – Gli inviati speciali degli Stati Uniti Amos Hochstein e Brett McGurk sono attesi oggi in visita in Israele nel quadro degli sforzi diplomatici in corso per raggiungere un cessate il fuoco in Libano. Lo riferiscono il portale statunitense Axios, il quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth e l’emittente pubblica Kan, citando le dichiarazioni di alcuni funzionari israeliani, secondo cui oggi i consiglieri del presidente statunitense Joe Biden incontreranno incontreranno il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant e il ministro per gli Affari strategici Ron Dermer. L’accordo tra Israele e Hezbollah è legato ai colloqui tenuti nel fine settimana a Doha con i mediatori egiziani e qatarioti per raggiungere una tregua anche a Gaza. L’intesa per un cessate il fuoco in Libano, secondo le fonti citate da Axios, potrebbe concludersi “nel giro di poche settimane”. Secondo l’emittente pubblica israeliana Kan, che cita due fonti “vicine” ai colloqui, la visita dei due diplomatici mostra i “significativi progressi” compiuti verso un accordo.

Ore 8,30 – Israele, Idf: “Intercettati tre droni lanciati dal Libano”. Uno colpisce una fabbrica di componenti aeronautiche a Nahariya – Le forze armate di Israele (Idf) hanno abbattuto tre droni lanciati dal Libano nelle ultime ore contro lo Stato ebraico, che non hanno provocato né morti né feriti. Lo riferiscono in una nota le Idf, secondo cui l’Aeronautica militare ha “intercettato” con successo” i velivoli senza pilota lanciati contro il nord di Israele. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, dalla mezzanotte di oggi almeno 6 droni sono stati lanciati dal Libano verso Israele e uno ha colpito, danneggiando lievemente, una fabbrica di componenti aeronautiche a Nahariya, nel nord dello Stato ebraico.

Ore 8,00 – Libano: 1 morto e 6 feriti in un raid di Israele nel sud – Almeno una persona è rimasta uccisa e altre sei sono state ferite in un altro raid compiuto dalle forze armate di Israele (Idf) nel villaggio di Ansar, nel governatorato di Nabatiye, nel sud del Libano. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, secondo cui l’attacco aereo ha colpito una famiglia di 15 persone impegnata nella raccolta delle olive.

Ore 7,15 – Gaza: 32 morti nei raid compiuti nelle ultime 12 ore da Israele in tutta la Striscia – Le forze armate di Israele (Idf) hanno compiuti diversi raid aerei e di artiglieria nella notte e all’alba di oggi contro una serie di obiettivi nella Striscia di Gaza, provocando un numero imprecisato di vittime e feriti. Lo riferiscono l’emittente qatariota al-Jazeera e l’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, secondo cui gli attacchi hanno colpito le località di Khan Yunis, Deir el-Balah, As-Sudaniya e Beit Lahia, rispettivamente, nel sud, nel centro e nel nord della Striscia. Almeno 19 persone sono morte proprio a Beit Lahia, secondo fonti sanitarie citate dall’agenzia Wafa, a seguito di un raid aereo israeliano che ha colpito alcune case a Beit Lahia, il giorno dopo il raid che ha provocato centinaia di vittime nella stessa località. Altre 6 persone sono rimaste uccise in un attacco aereo che ha colpito la località di As-Sudaniya, a nord-ovest di Gaza City. Altri 4 morti, tra cui un minore e due donne, si sono registrati nella zona umanitaria di Khan Younis in seguito a un bombardamento che ha preso di mira una casa nell’area di Sheikh Nasser. Infine, 3 persone sono rimaste uccise nell’attacco di un elicottero che ha colpito alcune tende per sfollati a Deir el-Balah. Le Idf hanno confermato i raid compiuti nella zona umanitaria di Khan Younis hanno colpito “agenti terroristici di Hamas e della Jihad islamica”.

Ore 7,00 – Libano: 22 morti e 45 feriti nei raid compiuti da Israele nelle ultime 24 ore – Almeno 22 persone sono state uccise e 45 sono rimaste ferite nei raid compiuti dalle forze armate di Israele (Idf) nelle ultime 24 ore nel Libano meridionale. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, secondo cui 16 persone sono morte negli attacchi israeliani al villaggio di Sarafand, nel distretto di Saida, mentre altre 6 sono decedute in un raid condotto nella località di Haret Saada, alla periferia della città di Sidone, che ha provocato anche 37 feriti. Cinque persone sono rimaste ferite in un raid dell’Idf nel villaggio di Bazouriye, nel distretto di Tiro, mentre altre tre sono state ferite in un attacco che colpito la località di Doueir, nel distretto di Hasbaya. Non si hanno invece ancora notizie di vittime o di feriti a seguito del raid compiuto nella notte dall’Idf contro il villaggio di Jouaya, nel distretto di Tiro. Secondo l’ultimo bollettino diramato nella notte dal ministero della Salute di Beirut, che non tiene conto dei raid sopracitati, dalla ripresa della guerra tra Israele e Hezbollah, ricominciata l’8 ottobre 2023, in Libano sono state uccise almeno 2.792 persone e altre 12.772 sono rimaste ferite.