Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, giovedì 3 ottobre

A pochi giorni dall’anniversario dei brutali attentati di Hamas e della Jihad Islamica in Israele, la guerra in Medio Oriente non è più solo limitata alla Striscia di Gaza, dove sono già morte almeno 41.689 persone e altre 96.625 sono rimaste ferite. Il fronte più caldo al momento è in Libano, dove i raid israeliani contro il gruppo armato sciita Hezbollah hanno provocato in un anno 1.873 vittime e 1,2 milioni di sfollati. Ieri però si sono registrati anche i primi 8 caduti tra le truppe israeliane entrate nel Paese arabo, proprio a seguito di alcuni combattimenti con i miliziani dell’organizzazione armata libanese. Nuovi raid attribuiti a Israele hanno colpito anche in Siria, dove un attacco aereo ha provocato almeno 3 morti nella capitale Damasco. Il tutto mentre il gruppo armato sciita yemenita degli Houthi ha rivendicato un attacco missilistico contro Israele. Intanto l’Iran aspetta la reazione di Tel Aviv dopo le due raffiche di circa 180 missili balistici sparate il 1° ottobre da Teheran contro lo Stato ebraico. Malgrado l’ottimismo del G7, che ieri in comunicato congiunto divulgato dalla presidenza italiana parlava di “soluzione diplomatica possibile”, i colloqui restano in stallo sia per Gaza che per il Libano. Di seguito le ultime notizie di oggi, giovedì 3 ottobre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

In aggiornamento