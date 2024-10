Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, martedì 29 ottobre

Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 29 ottobre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,40 – Hezbollah nomina il vice di Nasrallah, Naim Qassem, nuovo segretario generale – Il gruppo armato sciita libanese Hezbollah ha nominato Naim Qassem, vice del defunto segretario generale Hassan Nasrallah, come nuovo capo del movimento. Lo riferisce il gruppo armato in una nota diramata su Telegram, citata dall’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna. “Sulla base della fede in Dio Onnipotente, dell’impegno per l’autentico Islam musulmano, dell’adesione ai principi e agli obiettivi di Hezbollah e in conformità con il meccanismo approvato per l’elezione del Segretario generale, la Shura di Hezbollah ha accettato di eleggere Sua Eminenza Sheikh Naim Qassem come Segretario Generale di Hezbollah”, si legge nel comunicato.

Ore 9,30 – Gaza, al-Jazeera: “65 morti, compresi 17 bambini, in un raid dell’Idf a Beit Lahiya” – Almeno 65 persone sono state uccise, compresi 17 bambini di età inferiore ai 12 anni, in un raid aereo compiuto oggi dalle forze armate di Israele (Idf) a Beit Lahiya, nei sobborghi di Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza. Lo riferisce l’emittente qatariota al-Jazeera, che cita un corrispondente in loco e fonti dell’ospedale al-Awda, dove sono stati trasferiti alcuni feriti. Il raid ha colpito un edificio di cinque piani. Non è chiaro il numero delle persone coinvolte ma, secondo l’emittente qatariota, alcune persone tirate fuori ancora vive dalle macerie versano in condizioni critiche.

Ore 9,15 – Libano: 63 morti nei raid dell’Idf di ieri in tutto il Paese – Almeno 63 persone sono rimaste uccise a causa dei raid aerei e degli attacchi compiuti ieri dalle forze armate di Israele (Idf) in tutto il Libano. Lo rende noto l’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, che cita fonti sanitarie e del ministero della Salute di Beirut.

Ore 9,00 – Due droni lanciati dal Libano e uno dallo Yemen contro Israele: nessun ferito – Tre droni carichi di esplosivi, di cui due lanciati dal Libano e uno dallo Yemen, sono stati sparati oggi verso Israele, dove non hanno provocato vittime né feriti. Lo riferiscono in due diverse note le forze armate di Israele (Idf), secondo cui soltanto uno di questi tre velivoli senza pilota, lanciato stamattina dal Libano verso l’Alta Galilea, nel nord dello Stato ebraico, è stato abbattuto dalla contraerea. Un altro, lanciato dallo Yemen, ha colpito un’area all’aperto nella città costiera di Ashkelon, nel sud di Israele, senza provocare morti né feriti, innescando però un piccolo incendio. Il terzo, sparato dal Libano da Hezbollah, ha colpito un ponte pedonale nella stazione ferroviaria di Nahariya, tranciandone i cavi e danneggiando lievemente le carrozze di alcuni treni ma senza causare vittime né feriti.

Ore 8,00 – Gaza, Idf: “Soldato israeliano muore per le ferite riportate in combattimento” – Un soldato israeliano è morto oggi per le ferite riportate durante i combattimenti scoppiati nel nord della Striscia di Gaza il 19 ottobre scorso. Lo riferiscono in una nota le forze armate di Israele (Idf), secondo cui la vittima era un venticinquenne, comandante del 52esimo battaglione dell’esercito. Dal 7 ottobre 2023, secondo i militari israeliani, almeno 772 soldati dello Stato ebraico sono rimasti uccisi durante gli attacchi compiuti in Israele e nelle operazioni militari in corso nella Striscia di Gaza e in Libano.

Ore 7,00 – Gaza, media: “Burns propone a Hamas di liberare 8 ostaggi in cambio di una tregua di 28 giorni” – Il direttore della CIA William Burns intende proporre a Hamas di liberare otto ostaggi israeliani in cambio di un cessate il fuoco di 28 giorni nella Striscia di Gaza e del rilascio di “decine di detenuti palestinesi” attualmente nelle carceri dello Stato ebraico. Lo riferisce il portale statunitense Axios, che cita tre funzionari israeliani, secondo cui il Burns ha proposto l’accordo durante i colloqui tenuti domenica 27 ottobre a Doha con i rappresentanti di Israele e i mediatori di Egitto e Qatar. Secondo il portale statunitense, l’intesa prevederebbe la liberazione da parte di Hamas di “otto donne di tutte le età o di uomini di età superiore ai 50 anni”. “Israele accetterebbe una sospensione temporanea delle ostilità, ma Hamas vuole una tregua che apra un processo volto a obbligare gli israeliani a compiere dei passi irreversibili”, ha detto un alto funzionario israeliano ad Axios. “Se nessuna delle due parti ammorbidisce la propria posizione, non ci sarà un accordo”.