Esteri / Gaza: oltre 80 morti nei raid odierni di Israele. Idf fa irruzione in un ospedale a Beit Lahiya. Oms: "Persi contatti con il personale". Libano: 3 giornalisti uccisi in un attacco israeliano. Beirut: “Crimine di guerra”. Uccisi in un anno 163 operatori sanitari libanesi. Unifil denuncia un altro attacco di Israele. Hezbollah lancia razzi e droni contro lo Stato ebraico: 2 morti. Tel Aviv: 5 soldati caduti in Libano e 3 nella Striscia