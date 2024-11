Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, mercoledì 27 novembre

Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 27 novembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 10,00 – La Turchia accoglie il cessate il fuoco in Libano – La Turchia ha accolto con favore il cessate il fuoco dichiarato in Libano, esprimendo l’augurio che la tregua diventi permanente. “È imperativo che la comunità internazionale eserciti pressione su Israele affinché rispetti pienamente il cessate il fuoco e ripari i danni che ha causato”, si legge in una nota del ministero degli Esteri turco, con il quale Ankara si dichiara pronta a contribuire per mantenere la pace in Libano. “Cogliamo questa opportunità per ricordare che, al fine di garantire la pace e la stabilità regionale, un cessate il fuoco permanente e completo deve essere dichiarato a Gaza il prima possibile e Israele deve cessare le sue politiche aggressive”, aggiunge il comunicato.

Ore 9,40 – Libano: Israele spara a sud per bloccare civili verso case – L’artiglieria israeliana nel sud del Libano ha sparato alcuni colpi per impedire ai civili libanesi di tornare nelle loro case nella zona di Kafr Kila, nel settore orientale della linea blu. Lo riferisce il ministero dell’Informazione libanese. Kafr Kila è un villaggio quasi del tutto raso al suolo dall’esercito israeliano. Dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco, alle 4 del mattino locali (le 3 in Italia), centinaia di famiglie hanno tentato di tornare nelle loro case, anche se distrutte da Israele, nel sud del Libano. L’esercito israeliano rimane per il momento come forza occupante nel sud del Paese.

Ore 9,30 – Macron e Biden: “Tregua proteggerà Israele dalla minaccia sciita” – La tregua “proteggerà” Israele dalla “minaccia” del gruppo sciita, hanno affermato in una dichiarazione congiunta Biden e il presidente francese Emmanuel Macron, che ha negoziato la tregua insieme con gli Stati Uniti. Entrambi i paesi “lavoreranno insieme a Israele e Libano per garantire il pieno rispetto di questo accordo”, hanno aggiunto.

Ore 9,00 – Hezbollah: “Da Israele grandi slogan e poi ha implorato tregua” – “Il nemico ha lanciato grandi slogan e poi ha implorato un cessate il fuoco”. Lo ha detto il deputato di Hezbollah Ibrahim Moussawi, dopo l’entrata in vigore della tregua in Libano. Lo riporta Ynet.

Ore 8,00 – Libano, a migliaia ritornano verso i villaggi distrutti – La “gioia” e le file di macchine che “intasano” le strade, nonostante il monito dell’esercito di Israele e il fatto che quello al sud sia un ritorno verso il nulla, “città e villaggi sono stati distrutti”. Racconta così Beirut dopo la notizia del cessate il fuoco Saad Kiwan, giornalista e commentatore libanese. “Beirut si è svegliata stamattina con la speranza di riprendersi la sua libertà e il desiderio di rivivere la propria abituale quotidianità di città aperta e plurale, nonostante il cessate il fuoco di fatto non sia ancora entrato in vigore” riferisce il giornalista.

Ore 7,00 – Funzionario Hamas: “Siamo pronti per una tregua a Gaza” – Anche Hamas è “pronto” per un cessate il fuoco a Gaza. Lo ha detto un alto funzionario del movimento islamista che ha accolto con favore la tregua raggiunta in Libano tra l’alleato Hezbollah e Israele. “L’annuncio del cessate il fuoco in Libano è una vittoria e un grande successo per la resistenza”, ha detto all’Afp un membro dell’ufficio politico, “Hamas è pronto per un accordo di cessate il fuoco e un accordo serio per lo scambio di prigionieri”.