Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, lunedì 14 ottobre

Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 14 ottobre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,00 – Bruciati vivi tra le tende degli sfollati nel cortile dell’ospedale di Deir al-Balah colpito da Israele – L’attacco aereo israeliano sul cortile di un ospedale nella Striscia di Gaza stamattina ha ucciso almeno quattro persone e ha fatto esplodere le fiamme tra le tende degli sfollati che avevano cercato rifugio nel cortile dell’ospedale, lasciando una quarantina di persone con gravi ustioni e uccidendo almeno 4 persone. L’esercito israeliano dice di aver preso di mira i militanti nascosti tra i civili, senza fornire prove. Negli ultimi mesi ha ripetutamente colpito rifugi affollati e campi profughi, sostenendo che i combattenti di Hamas li stavano usando come basi per gli attacchi. L’ospedale dei martiri di Al-Aqsa nella città centrale di Deir al-Balah stava già lottando per curare un gran numero di feriti in un precedente attacco a una scuola trasformata in rifugio nelle vicinanze. Le riprese dell’Associated Press hanno mostrato bambini tra i feriti. Un uomo singhiozzava mentre teneva in braccio un bambino con la testa fasciata. Un altro bambino piccolo con una gamba fasciata ha ricevuto una trasfusione di sangue sul pavimento dell’ospedale gremito. I registri ospedalieri indicano che quattro persone sono state uccise. Venticinque persone sono state trasferite al Nasser Hospital nel sud di Gaza dopo aver riportato gravi ustioni, secondo l’Al-Aqsa Martyrs Hospital.

Ore 8,00 – Idf, raid su centro di comando in ospedale Gaza – L’Aeronautica militare israeliana ha lanciato nella notte un “attacco mirato” contro terroristi di Hamas che operavano all’interno di un centro di comando e controllo situato nell’ospedale Shuhada al-Aqsa, nella zona di Deir al Balah, nella Striscia di Gaza centrale. Lo rende noto su Telegram l’esercito (Idf), aggiungendo che “il centro di comando e controllo veniva utilizzato dai terroristi di Hamas per pianificare ed eseguire attacchi terroristici contro le truppe dell’Idf e lo Stato di Israele”. La struttura è l’ospedale “Shuhadah Al-Aqsa” a Deir al-Balah. Ci sono immagini che mostrano donne e bambini palestinesi bruciati vivi nel rogo delle tende di un campo profughi in cui stavano dormendo. Non c’è ancora un bilancio delle vittime. Le forze armate israeliane sostengono che si è trattato di un “attacco di precisione” mentre gli incendi sono stati provocati dall’esplosione delle munizioni nascoste sia da Hezbollah che dalla Jihad islamica nella struttura dell’ospedale. Nei video diffusi sui social si sentono numerosi scoppi, che in genere indicano la presenza di ordigni. Ma non è possibile al momento una ricostruzione delle cause della strage.

Ore 7,00 – Onu, attacchi a Unifil potrebbero essere crimini di guerra – “Gli attacchi di Israele contro l’Unifil” in Libano “potrebbero essere dei crimini di guerra”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres. “Il personale dell’Unifil e le sue strutture non dovrebbero mai essere attaccate – ha sottolineato -. Gli attacchi contro le forze di pace sono una violazione della legge internazionale e del diritto umanitario. Potrebbero essere un crimine di guerra”.