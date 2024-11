Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, giovedì 14 novembre

Di seguito le ultime notizie di oggi, giovedì 14 novembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

In aggiornamento