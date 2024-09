Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 9 settembre

A oltre 11 mesi dai brutali attentati compiuti in Israele da Hamas e dalla Jihad Islamica lo scorso 7 ottobre, la guerra nella Striscia di Gaza continua: i morti sono almeno 40.972 e i feriti oltre 94.760. Nel fine settimana, tre guardie di frontiera israeliane sono rimaste uccise in un attacco compiuto al confine tra la Giordania e la Cisgiordania. Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato alle forze armate dello Stato ebraico (Idf) di prepararsi a combattere contro il gruppo armato sciita libanese Hezbollah e contro “il crescente terrorismo” nei Territori occupati. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 9 settembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,30 – Gaza: gli ospedali nel nord della Striscia rischiano di chiudere nelle prossime 48 ore – L’Indonesia Hospital e il Kamal Adwan Hospital di Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza, rischiano di dover interrompere i servizi medici nelle prossime 48 ore a causa della carenza di carburante nel territorio costiero palestinese. La denuncia è arrivata oggi ai microfoni dell’emittente al-Jazeera da parte dei direttori sanitari delle due strutture, Marwan al-Sultan (Indonesia Hospital) e Hussam Abu Safia (Kamal Adwan Hospital), secondo cui a causa dei continui bombardamenti entrambi i nosocomi continuano a ricevere ogni giorno decine di feriti e malati provenienti da Gaza City e dal nord della Striscia. “Impedire l’ingresso di carburante e di forniture mediche necessarie significa rischiare di dover interrompere le attività dell’ospedale entro 48 ore”, ha detto ad al-Jazeera il direttore sanitario dell’Indonesia Hospital. “Ciò espone i pazienti a un rischio reale di morte: se non arriveranno aiuti agli ospedali del nord, ci troveremo di fronte a una situazione disastrosa per i feriti”. “Entro 48 ore l’ospedale e le ambulanze saranno fuori servizio a causa della carenza di carburante e della mancanza delle forniture mediche necessarie”, ha aggiunto il direttore del Kamal Adwan Hospital. “La carenza di carburante nelle unità di terapia intensiva e neonatale potrebbe causare la morte di decine di bambini”.

Ore 9,00 – Libano: Israele bombarda obiettivi di Hezbollah. Netanyahu ha ordinato alle Idf di prepararsi allo scontro – Le forze armate israeliane (Idf) hanno bombardato nella notte diversi siti legati al gruppo armato sciita Hezbollah nelle località di Kafr Kila, Taybeh, Hanine e Yarine, nel Libano meridionale. Lo hanno reso noto oggi in un comunicato diramato sui social le Idf, in cui hanno anche confermato un altro raid condotto ieri nella zona di Khirbet Selm, sempre nel sud del Libano, contro un edificio utilizzato dai miliziani di Hezbollah. Ieri premier israeliano Benjamin Netanyahu aveva annunciato alla stampa di avr ordinato alle forze armate dello Stato ebraico (Idf) di prepararsi a combattere contro il gruppo armato sciita libanese Hezbollah

Ore 8,30 – Siria, media di regime: “14 morti nei raid di Israele a Hama” – Almeno 14 persone sono morte e 43 sono rimaste ferite in una serie di raid aerei attribuiti a Israele che hanno colpito “diversi siti nelle vicinanze di Masyaf”, nella provincia di Hama, nel centro della Siria. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale del regime siriano Sana, che cita fonti mediche locali, secondo cui l’attacco sei feriti versano “in condizioni critiche”. Le forze armate israeliane (Idf) non hanno confermato né smentito i raid.

Ore 8,00 – Giordania: il ponte con la Cisgiordania rimarrà chiuso anche oggi – Il ponte Re Hussein (Alleny), tra la Giordania e la Cisgiordania, resterà chiuso al traffico passeggeri e merci anche oggi, dopo l’attacco che nel fine settimana ha provocato la morte di tre guardie di frontiera israeliane. Lo ha reso noto la Direzione della Pubblica Sicurezza della Giordania in un comunicato citato dall’agenzia di stampa ufficiale Petra, secondo cui il ponte Allenby, a nord del Mar Morto, resterà chiuso “fino a nuovo avviso”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito.

Ore 7,30 – Israele, minacciava la famiglia di un ostaggio a Gaza critica il governo Netanyahu: arrestato un 36enne – Un uomo di 36 anni, originario di Naharia, è stato arrestato ieri in Israele per aver pubblicato alcune minacce online contro la famiglia di Matan Zangauker, tenuto in ostaggio da Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riferisce la polizia israeliana in una nota, secondo cui il sospetto comparirà oggi davanti a un tribunale di Tel Aviv. La madre di Zangauker, Einav, è una delle più forti critiche al governo Netanyahu per la sua incapacità di riportare a casa gli ostaggi.