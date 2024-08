Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 9 agosto

A più di dieci mesi dagli attentati del 7 ottobre in Israele, la guerra tra lo Stato ebraico e Hamas nella Striscia di Gaza non si ferma: i morti sfiorano i 39.700 mentre i feriti superano i 91.700. Soltanto ieri i raid aerei delle forze armate israeliane (Idf) hanno causato più di 50 vittime, mentre i militari di Tel Aviv hanno emesso nuovi ordini di evacuazione per la popolazione civile dei sobborghi orientali di Khan Younis, nel sud della Striscia, dove Israele prepara una nuova offensiva. Mentre tutti ancora attendono la risposta dell’Iran e dei suoi alleati Hezbollah in Libano e Houthi in Yemen agli attacchi aerei che hanno ucciso il principale consigliere militare del gruppo armato sciita libanese e il capo politico di Hamas, il fronte più caldo resta quello di Beirut. Ieri si sono registrati nuovi scambi di colpi dai due lati del confine, mentre il ministro degli Esteri iraniano Ali Bagheri ha promesso a Tel Aviv che “pagherà cara” l’uccisione di Haniyeh. Intanto il leader degli Houthi, Abdul Malik al-Houthi, ha fatto sapere che il gruppo armato yemenita si coordinerà con Teheran e i suoi alleati nella regione per rispondere allo Stato ebraico. Si apre poi una nuova crisi diplomatica tra Israele e la Norvegia, dopo che il governo Netanyahu ha revocato l’accredito diplomatico a otto funzionari di Oslo di stanza presso l’Autorità nazionale palestinese (Anp), un provvedimento definito “estremo” dall’esecutivo scandinavo che ha promesso “conseguenze” per Tel Aviv. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 9 agosto 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,55 – Siria, media di regime: “4 soldati feriti in raid dell’Idf nel centro del Paese” – Quattro militari dell’esercito del regime di Damasco sono rimasti feriti ieri sera nel centro della Siria in una serie di raid aerei attribuiti alle forze armate di Israele. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale del regime Sana, secondo cui ieri, “intorno alle 20,55, il nemico israeliano ha lanciato un’aggressione aerea dalla direzione del Libano settentrionale, prendendo di mira diverse postazioni militari nella regione centrale”. I raid hanno causato anche una serie di imprecisati “danni materiali”.

Ore 9,30 – Gaza, Wafa: “8 civili morti nei raid di Israele sui campi profughi di Nuseirat, Maghazi e Jabalia” – Almeno otto civili sono stati uccisi e diversi altri sono rimasti feriti nelle ultime ore nella Striscia di Gaza a causa di una serie di attacchi aerei condotti dalle forze armate di Israele (Idf) in varie località del territorio costiero palestinese. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, che cita fonti sanitarie locali, secondo cui tra le aree prese di mira figurano i campi profughi di Nuseirat e Maghazi, nella zona centrale della Striscia, e le città di Khan Younis e Rafah, nella parte meridionale del territorio costiero. Almeno tre persone, secondo le fonti citate, sono state uccise in un raid aereo israeliano che ha colpito una casa nel campo profughi di Nuseirat. Altre due hanno perso la vita in un attacco simile che centrato alcune abitazioni nel campo profughi di Maghazi. Un’altra casa è stata colpita invece nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia, provocando tre vittime. Secondo l’emittente al-Jazeera, che cita i propri corrispondenti sul campo, in quest’ultimo attacco sono rimaste ferite almeno 18 persone. Le Idf hanno annunciato di aver bombardato oltre 60 obiettivi in tutto il territorio costiero palestinese nelle ultime 24 ore, senza specificare le località colpite.

Ore 9,15 – Gaza, Idf: “Bombardati oltre 60 obiettivi in 24 ore, uccisi decine di uomini armati a Rafah” – Le forze armate di Israele (Idf) hanno ucciso “decine di uomini armati” a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, e nel cosiddetto “Corridoio di Netzarim”, nella zona centrale del territorio costiero palestinese, bombardando oltre 60 obiettivi in tutta la Striscia. Lo riferiscono le Idf in una nota, secondo cui “nei giorni scorsi le truppe della 162esima Divisione dell’esercito hanno ucciso decine di uomini armati, ricorrendo ad attacchi aerei, bombardamenti di carri armati, al fuoco dei cecchini e ai combattimenti ravvicinati a Rafah”, dove ieri un ufficiale della Brigata Nahal è rimasto gravemente ferito dall’esplosione di un missile anticarro. Nel cosiddetto “Corridoio di Netzarim” invece, i riservisti della 252esima Divisione hanno ucciso “molti” altri “uomini armati” e “demolito diversi siti utilizzati da gruppi terroristici”. Inoltre, nel corso delle ultime 24 ore, le Idf hanno colpito più di 60 obiettivi in tutta la Striscia, tra cui “edifici utilizzati da gruppi terroristici e depositi di armi”.

Ore 9,00 – Libano, raid attribuito a Israele a Naqoura: 2 morti – Almeno 2 persone sono morte oggi nella città di Naqoura, nel sud del Libano, a seguito di un raid aereo attribuito alle forze armate di Israele (Idf). Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale libanese Nna, che cita una nota diramata dal Centro operativo per le emergenze sanitarie del ministero della Salute di Beirut. Le Idf non hanno ancora confermato il raid, mentre hanno annunciato di aver colpito nella notte diversi obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale. Secondo una nota diramata oggi sui social dai militari israeliani, tra i siti colpiti figurano “una sala di comando” del gruppo armato sciita a Hanaouay, nonché alcune “infrastrutture e un lanciarazzi ad Ayta ash-Shab, quest’ultimo utilizzato ieri in un attacco compiuto contro la base militare di Biranit”.

Ore 8,30 – Gaza, Idf: “Cominciata una nuova operazione di terra a Khan Younis” – Le forze armate di Israele (Idf) hanno avviato una nuova operazione militare a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, dopo aver ricevuto una serie di “informazioni di intelligence che indicano la presenza di terroristi e infrastrutture terroristiche nella zona”. Lo riferiscono le Idf in una nota, secondo cui l’offensiva mira anche a impedire ai gruppi armati della Striscia di riorganizzarsi. L’operazione è stata affidata alla 98esima Divisione dell’esercito, che soltanto il mese scorso si era ritirata da Khan Younis per la seconda volta dopo un’operazione durata circa una settimana. La Divisione aveva già operato in città per quattro mesi all’inizio di quest’anno. Negli ultimi giorni, si legge nel comunicato, sono stati effettuati più di 30 attacchi aerei a Khan Younis, mentre le forze di terra della 98esima erano già entrate in città. Tra gli obiettivi dei raid figurano “depositi di armi e basi di Hamas, oltre ad agenti operativi, tra cui cecchini e squadre di lancio di mortai”.

Ore 8,00 – Israele, Idf: “Intercettato un razzo lanciato da Gaza contro Ashkelon” – Le forze armate di Israele (Idf) hanno intercettato un razzo lanciato questa mattina dalla Striscia di Gaza verso l’area di Ashkelon, nel sud dello Stato ebraico. Lo riferiscono le Idf in una nota, secondo cui il missile è stato intercettato dal sistema di difesa aerea Iron Dome dopo essere entrato nello spazio aereo israeliano.



Ore 7,30 – Gaza, Idf: “Gravemente ferito in combattimento un ufficiale dell’esercito” – Un ufficiale della Brigata Nahal dell’esercito israeliano è rimasto gravemente ferito ieri “in battaglia nel sud della Striscia di Gaza”. Lo hanno reso noto sui social le forze armate di Israele (Idf), secondo cui almeno 329 soldati dello Stato ebraico sono rimasti uccisi a Gaza dall’inizio dell’offensiva di terra di Tel Aviv nella Striscia. Altri 2.176 militari israeliani sono rimasti feriti nello stesso periodo nel territorio costiero palestinese.

Ore 7,00 – Qatar, Egitto e Usa invitano Israele e Hamas a riprendere i colloqui per una tregua – I presidenti di Stati Uniti ed Egitto, Joe Biden e Abdel Fattah al-Sisi, e l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, hanno chiesto a Israele e Hamas di riprendere i colloqui il ​​15 agosto a Doha o al Cairo per superare tutte le ultime divergenze riguardo la proposta di accordo per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, da attuare il prima possibile. “Non c’è più tempo da perdere né scuse da nessuna delle parti per ulteriori ritardi. È tempo di rilasciare gli ostaggi, iniziare il cessate il fuoco e attuare questo accordo”, si legge in una dichiarazione congiunta pubblicata nella notte.