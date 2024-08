Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 7 agosto

A esattamente 10 mesi dagli attentati del 7 ottobre in Israele, la guerra tra lo Stato ebraico e Hamas nella Striscia di Gaza non si ferma: i morti sono oltre 39.650 e i feriti pù di 91.500. Mentre tutti attendono la risposta dell’Iran e dei suoi alleati Hezbollah in Libano e Houthi in Yemen agli attacchi aerei che hanno ucciso il principale consigliere militare del gruppo armato sciita libanese e il capo politico di Hamas, il fronte più caldo resta quello di Beirut. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 7 agosto 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 10,00 – Libano, media: “Evacuate le famiglie del personale dell’Unifil” – Le famiglie del personale in servizio presso la Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite (Unifil), a cui l’Italia partecipa con un contingente di oltre 1.250 militari, sono state evacuate all’estero. Lo riporta oggi il quotidiano libanese al-Akhbar, considerato vicino al gruppo armato sciita Hezbollah, secondo cui “finora sono stati evacuati solo i familiari” del personale della missione.

Ore 9,25 – Gaza, Wafa: “Tre morti in un raid dell’Idf su una casa a Gaza City” – Almeno tre persone sono rimaste uccise all’alba di oggi a Gaza City a seguito di un raid aereo condotto dalle forze armate di Israele (Idf) contro un appartamento nella zona orientale della città. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa, secondo cui l’attacco aereo ha colpito un’abitazione nel quartiere di Al-Tuffah, uccidendo un uomo, sua moglie e il figlio. Il raid non è stato confermato dalle Idf.

Ore 9,00 – Gaza: Israele ordina l’evacuazione di Beit Hanoun – Le forze armate di Israele (Idf) hanno ordinato alla popolazione di Beit Hanoun, nel nord della Striscia di Gaza, di evacuare la zona e di dirigersi verso i “rifugi nel centro di Gaza City”. L’annuncio è arrivato oggi dal colonnello Avichay Adraee, portavoce in lingua araba delle Idf, secondo cui il provvedimento segue una serie di lanci di razzi avvenuti ieri dal nord del territorio costiero palestinese verso le città israeliane di Sderot e Ashkelon. All’ordine di evacuazione dei militari israeliani è stato allegato anche un elenco delle zone che devono essere sgomberate, dove le truppe “opereranno con forza e immediatamente”. Nella zona settentrionale di Gaza, secondo recenti valutazioni dell’esercito israeliano, vivono non meno di 200mila persone.

Ore 8,30 – La Turchia si unisce al Sudafrica nel processo per genocidio contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia – La Turchia unirà oggi al Sudafrica nel processo per genocidio contro Israele presso la Corte internazionale di giustizia de L’Aja. Lo riporta l’agenzia di stampa Reuters, citando una fonte diplomatica di Ankara, secondo cui il governo turco presenterà al Tribunale dell’Onu “una dichiarazione di intervento” alle 13,30 di oggi. Il 5 agosto era stato lo stesso ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ad annunciare questa mossa. “L’intervento della Turchia spinge la comunità internazionale a riconoscere e affrontare la crisi umanitaria a Gaza”, ha dichiarato la fonte citata da Reuters. Israele ha ripetutamente respinto ogni accusa di genocidio come “infondata”.

Ore 8,00 – Yemen: forze Usa e Gb bombardano obiettivi Houthi – Le forze armate statunitensi e britanniche hanno colpito una serie di obiettivi legati ai ribelli sciiti filo-iraniani Houthi in Yemen. Lo riferisce l’agenzia di stampa ufficiale locale Saba, controllata dal gruppo armato yemenita, secondo cui due raid hanno colpito altrettante località del governatorato di Taiz, nel centro sud del Paese. Secondo l’emittente Sky News Arabic, le forze angloamericane hanno attaccato alcune postazioni utilizzate dagli Houthi per lanciare missili nel Mar Rosso. Nella notte, il Comando centrale delle forze armate Usa (Centcom) aveva fatto sapere di aver distrutto con successo un drone aereo e due missili balistici antinave lanciati proprio in questo tratto di mare dalle zone dello Yemen controllate dai ribelli.