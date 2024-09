Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 6 settembre

Malgrado la pausa umanitaria negli scontri per consentire la somministrazione del vaccino anti-polio centinaia di migliaia di bambini sotto i 10 anni, non accenna a fermarsi la guerra di Israele contro Hamas scoppiata nella Striscia di Gaza dopo i brutali attentati del 7 ottobre scorso. Da allora i morti sono almeno 40.878 e i feriti quasi 94.500. I negoziati per una tregua nella Striscia e la liberazione degli ostaggi israeliani invece sono ancora in stallo: ieri il premier dello Stato ebraico Benjamin Netanyahu ha fatto sapere che l’accordo “non è vicino”. Intanto proseguono gli scambi di colpi al confine del Libano tra Tel Aviv e il gruppo armato sciita Hezbollah, che ieri hanno provocato una nuova vittima. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 6 settembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

