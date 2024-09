Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, giovedì 5 settembre

La guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza non si ferma nonostante quasi undici mesi di ostilità dopo i brutali attentati del 7 ottobre scorso. Da allora i morti hanno raggiunto i 40.861 e i feriti sono oltre 93mila. I negoziati per una tregua e la liberazione degli ostaggi sono ancora in stallo: la questione irrisolta riguarda il ritiro delle truppe di Israele dal cosiddetto “Corridoio Philadelphi” al confine tra la Striscia e l’Egitto. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ribadito la necessità per lo Stato di ebraico di impedire il contrabbando di armi che consentirebbe a Hamas di rimpinguare il proprio arsenale e riprendere la guerra. Nel frattempo continuano le somministrazioni dell’anti-polio a Gaza: secondo i dati diffusi dall’Unicef, finora sono oltre 189mila i bambini sotto i dieci anni che hanno ricevuto il vaccino. Di seguito le ultime notizie di oggi, giovedì 5 settembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

In aggiornamento