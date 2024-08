Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 5 agosto

A quasi 10 mesi dagli attentati del 7 ottobre in Israele, la guerra tra lo Stato ebraico e Hamas nella Striscia di Gaza non si ferma: i morti sono ormai circa 39.500 e i feriti hanno già superato i 91mila. Ma si scalda anche il fronte con Hezbollah in Libano, con gli Houthi in Yemen e con l’Iran. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 5 agosto 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 10,45 – Iran, il capo dei Pasdaran: “Israele si sta scavando la fossa da solo” – L’Iran non sta cercando di aumentare le tensioni in Medio Oriente ma per prevenire ulteriore instabilità nella regione ritiene di “dover punire” Israele, che si sta “scavando la fossa” da solo. Le nuove minacce contro lo Stato ebraico sono arrivate questa mattina dal portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, e dal comandante delle Guardie Rivoluzionarie iraniana, Hossein Salami. “Quando riceveranno un colpo, si accorgeranno di aver commesso un errore”, ha detto oggi Salami intervenendo a un evento organizzato a Teheran per la stampa. “Commettono errori in continuazione. Vedranno il risultato del loro errore. Vedranno quando, come e dove otterranno la loro risposta”. “Israele è la culla del terrorismo ed è stato creato da uccisioni e omicidi”, ha aggiunto, ricordando la campagna di omicidi mirati compiuta da Tel Aviv in Iran. “Pensano di poter uccidere gli scienziati nucleari di un altro Paese e impedire il percorso di quel Paese verso la tecnologia nucleare pacifica. Pensano che uccidendo il leader di un gruppo di resistenza (il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, ucciso il 31 luglio a Teheran in un attacco attribuito a Israele, ndr) in un altro Paese daranno loro più tempo per vivere. Ma si stanno solo scavando la fossa”.

Ore 10,30 – Libano, Hezbollah: “Ucciso un nostro miliziano in un raid dell’Idf” – Un miliziano di Hezbollah è rimasto ucciso oggi in un attacco aereo compiuto dalle forze armate di Israele (Idf) nel sud del Libano. Lo ha comunicato in una nota diramata su Telegram lo stesso gruppo armato sciita libanese, secondo cui la vittima si chiamava Ali Ralab Shakir ed era originaria della città di Meiss El Jabal, nel sud del Paese, dove oggi l’Idf ha compiuto un raid in cui, secondo l’agenzia di stampa ufficiale libanese National News Agency (Nna), sono decedute almeno due persone, tra cui un paramedico. Con la morte di Ali Ralab Shakir salgono a 392 le vittime di Hezbollah dalla ripresa delle ostilità con Israele ricominciate il 7 ottobre scorso.

Ore 10,00 – Gaza, Idf: “Ucciso il ‘ministro dell’Economia’ di Hamas” – Abd al-Fattah al-Zari’i, considerato il “ministro dell’Economia” di Hamas nella Striscia di Gaza, è rimasto ucciso in un raid aereo condotto ieri dalle forze armate di Israele (Idf) nel territorio costiero palestinese. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il portavoce dell’Idf, Daniel Hagari, secondo cui la vittima svolgeva anche un ruolo all’interno del dipartimento per la produzione delle Brigate Izz al-Din al-Qassam, l’ala militare di Hamas, per “aumentare la capacità” del gruppo “di produrre armi, anche attraverso lo scambio di informazioni con altre organizzazioni terroristiche in Medio Oriente”. Secondo l’Idf, Al-Zari’i ha svolto un “ruolo significativo nel dirigere gli sforzi di Hamas per prendere il controllo degli aiuti umanitari in arrivo nella Striscia di Gaza” e nella gestione dei mercati controllati dal gruppo nel territorio costiero palestinese. L’uomo inoltre, secondo i militari israeliani, era anche responsabile della distribuzione di carburante, gas e fondi per “attività terroristiche”.

Ore 9,30 – Israele, media: “In caso di attacco dall’Iran, potrebbe riformarsi la coalizione regionale che ad aprile intervenne in aiuto di Tel Aviv” – La coalizione internazionale che ad aprile contribuì a respingere l’attacco condotto contro Israele dall’Iran e dalle milizie alleate di Teheran in Medio Oriente potrebbe nuovamente intervenire per sventare un altro potenziale raid contro lo Stato ebraico. Lo riporta l’emittente pubblica israeliana Kan, che cita fonti diplomatiche di diversi “Paesi occidentali”, che starebbero svolgendo un “intenso lavoro” in questo senso. Secondo le fonti citate, “ci sono buone probabilità” che si riformi la coalizione composta da Israele, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Qatar, Egitto, Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Bahrein, poiché “tutti hanno interesse a che l’incidente non si trasformi in una guerra regionale”. Tuttavia, secondo il quotidiano qatariota Al-Araby Al-Jadeed, almeno l’Egitto si sarebbe già chiamato fuori.

Ore 9,00 – Israele, Idf: “Due militari feriti in un attacco di Hezbollah” – Due militari israeliani sono rimasti feriti oggi a seguito di un attacco aereo condotto con un drone da parte del gruppo armato sciita libanese Hezbollah. Lo comunicano in una nota le forze armate di Israele (Idf), secondo cui tra i feriti si contano un ufficiale e un soldato semplice. Hezbollah ha rivendicato un attacco aereo contro una base militare vicino all’insediamento di Malkia, nel nord di Israele.

Ore 8,30 – I ministri degli Esteri del G7 lanciano un appello alla “de-escalation” – Il G7 ha sollecitato moderazione e promosso la de-escalation in Medio Oriente, affermando che gli eventi recenti “minacciano di innescare un conflitto più ampio nella regione”. In una nota diramata oggi, i ministeri degli Esteri del G7 hanno esortato “ancora una volta tutte le parti coinvolte ad astenersi dal perpetuare l’attuale ciclo distruttivo di violenza e ritorsione, a ridurre le tensioni e a impegnarsi in modo costruttivo verso la de-escalation”.

Ore 8,15 – Libano, media: “2 morti in un raid dell’Idf” – Almeno due persone sono rimaste uccise in un attacco aereo condotto dalle forze armate di Israele (Idf), nei pressi della città di Meiss el-Jabal, nel Libano meridionale. Lo riporta l’agenzia di stampa ufficiale libanese National News Agency (Nna), che cita il servizio di emergenza nazionale, secondo cui una delle due vittime era un paramedico.

Ore 8,00 – Usa: Biden convoca i suoi esperti per la sicurezza nazionale – Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden convocherà oggi un incontro con il suo team di esperti di sicurezza nazionale per discutere della situazione in Medio Oriente. Lo riporta l’agenzia di stampa Reuters, secondo cui prima dell’incontro Biden terrà un colloquio con il re di Giordania, Abdullah II.

Ore 7,30 – Egitto, media: “Il Cairo ha informato Israele e Iran che non prenderà parte all’escalation” – L’Egitto ha già informato Israele e Iran che non prenderà parte al recente “processo di escalation” in Medio Oriente ma continuerà invece a impegnarsi per ridurre le tensioni nella regione. Lo riporta il quotidiano qatariota Al-Araby Al-Jadeed, secondo cui il Cairo ha assicurato a Teheran che chiuderà il suo spazio aereo di fronte a qualsiasi “azione militare” che minacci di precipitare la situazione in Medio Oriente, sottolineando che tale provvedimento non va interpretato come un atto ostile nei confronti dell’Iran, ma è inteso a proteggere gli interessi e la sovranità egiziani. Tuttavia, secondo il quotidiano qatariota, l’Egitto ha anche informato la delegazione israeliana in visita nel fine settimana al Cairo che “non parteciperà a una coalizione militare per respingere un possibile attacco contro Israele”.

Ore 7,00 – Israele, media: “Usa assicurano Tel Aviv che potrà riprendere la guerra dopo la liberazione degli ostaggi” – Gli Stati Uniti sono disposti a garantire a Israele che potrà riprendere i combattimenti contro Hamas nella Striscia di Gaza dopo la prima fase di un potenziale accordo di cessate il fuoco che consenta la liberazione degli ostaggi, se non si dovessero registrare progressi nella fase successiva. Lo riportano oggi diversi media dello Stato ebraico, tra cui i quotidiani Yedioth Ahronoth e Haaretz, secondo cui la minaccia di una ripresa delle ostilità – richiesta dal governo di Tel Aviv all’amministrazione di Washington – sarebbe intesa come mezzo per fare pressione su Hamas affinché rilasci tutti gli ostaggi durante la prima fase dell’accordo. Secondo il portale israeliano Ynet, durante la riunione del gabinetto di sicurezza dello scorso 31 luglio, il premier Benjamin Netanyahu avrebbe rivelato ai presenti che stava aspettando un impegno in questo senso da parte degli Stati Uniti. Un funzionario che ha partecipato all’incontro ha rivelato alla testata israeliana che la Casa bianca ha già accettato in linea di principio di inviare una lettera di impegno in questo senso ma solo dopo la firma dell’accordo per un cessate il fuoco nella Striscia. Secondo Yedioth Ahronoth e Haaretz però, Washington non ha ancora fornito questa garanzia scritta.