Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 4 settembre

A quasi undici mesi dagli attentati di Hamas e della Jihad Islamica in Israele, la guerra nella Striscia di Gaza continua. Neanche la pausa umanitaria delle ostilità per consentire all’Oms di condurre una campagna vaccinale contro la poliomelite ha fermato gli scontri: soltanto ieri sono rimaste uccise almeno 16 persone nei raid aerei compiuti dalle forze armate israeliane (Idf) nel territorio costiero palestinese. Intanto i negoziati per un accordo che porti a un cessate il fuoco e alla liberazione degli ostaggi israeliani sembra sempre più lontano. Nel frattempo però, continuano le somministrazioni dell’anti-polio a Gaza: finora sono oltre 161mila i bambini sotto i dieci anni che hanno ricevuto il vaccino, secondo i dati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 4 settembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,45 – Libano, Idf: “Bombardati obiettivi di Hezbollah nel sud del Paese” – L’Aeronautica militare israeliane ha bombardato un lanciarazzi del gruppo armato sciita Hezbollah a Zibqin, nel Libano meridionale, utilizzato dal gruppo in un precedente attacco contro Israele. Lo hanno comunicato oggi in una nota diramata sui social le forze armate di Israele (Idf), secondo cui altri raid hanno colpito alcuni edifici usati da Hezbollah nelle località di Khiam e Ayta ash-Shab, sempre nel Libano meridionale.

Ore 9,30 – Danimarca: Greta Thunberg arrestata durante una manifestazione contro la guerra a Gaza – La polizia danese ha arrestato oggi l’attivista ambientalista Greta Thunberg durante una manifestazione organizzata all’Università di Copenaghen contro la guerra a Gaza. Lo riporta il quotidiano locale Ekstra Bladet, secondo cui l’attivista svedese è accusata di aver partecipato all’occupazione di un edificio dell’ateneo. Thunberg aveva condiviso un video su Instagram registrato davanti all’Università di Copenaghen in cui annunciava: “Gli studenti contro l’occupazione ed io siamo nell’edificio amministrativo dell’Università di Copenaghen”. “Non lasceremo il sito finché l’Università di Copenaghen non porrà fine alla cooperazione con le università israeliane”, aveva aggiunto, sempre su Instagram, il collettivo degli studenti contro l’occupazione. Secondo il quotidiano danese però, poco dopo la polizia è intervenuta per sgomberare l’edificio, arrestando sei persone, compresa l’attivista svedese. “È troppo presto per dire qualcosa su quanto accaduto all’interno dell’università”, si legge in una nota dell’ufficio stampa della polizia danese, citata dal quotidiano locale.

Ore 9,00 – Israele: Idf abbattono un drone lanciato dall’Iraq – Le forze armate di Israele (Idf) hanno abbattuto nella notte un drone diretto verso Israele da est, in un attacco successivamente rivendicato da un milizia irachena. In una nota diramata questa mattina, le Idf hanno fatto sapere che il velivolo senza pilota non è entrato nello spazio aereo israeliano. In seguito, la “Resistenza islamica in Iraq”, una milizia filo-iraniana, ha rivendicato l’attacco affermando di aver preso di mira la città di Haifa.

Ore 8,30 – Israele, il ministro della Sicurezza Nazionale Ben-Gvir: “Al lavoro per porre fine ai negoziati con Hamas” – Il ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, ha annunciato di essere al lavoro per porre fine ai negoziati tra Israele e Hamas per un cessate il fuoco a Gaza, che consentirebbe anche la liberazione degli ostaggi, e ha proposto persino di bloccare le forniture di carburante ed elettricità nella Striscia. “Al lavoro per fermare le trattative con Hamas”, ha scritto oggi l’esponente dell’estrema destra israeliana sul suo profilo X. “Un Paese che si vede uccidere sei ostaggi a sangue freddo non negozia con gli assassini ma interrompe le trattative, smette di fornire loro carburante ed elettricità e li schiaccia finché non rinunciano a provocare sempre più terrore anche dalla Giudea e dalla Samaria (Cisgiordania, ndr)”.

Ore 8,15 – Egitto, il ministero degli Esteri: “Netanyahu responsabile dell’aumento delle tensioni” – Il governo del Cairo considera il premier israeliano Benjamin Netanyahu “responsabile dell’aumento delle tensioni nella regione” a causa delle sue affermazioni secondo cui Israele dovrebbe mantenere una presenza militare “a tempo indeterminato” lungo il cosiddetto “Corridoio Philadelphi” al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto per impedire il contrabbando di armi nel territorio costiero palestinese. L’accusa è contenuta in una nota diramata oggi dal ministero degli Esteri egiziano, secondo cui il Cairo “respinge le dichiarazioni del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e lo ritiene responsabile dell’aumento delle tensioni nella regione”. In particolare, il governo egiziano smentisce l’accusa secondo cui il Cairo avrebbe permesso a Hamas di contrabbandare armi dalla penisola del Sinai a Gaza e accusa il premier israeliano di attaccare l’Egitto “per distrarre l’opinione pubblica dello Stato ebraico dalle crescenti critiche” alla sua gestione della guerra. Anche il Qatar, l’Arabia Saudita, la Giordania, il Kuwait e il Consiglio di cooperazione del Golfo hanno difeso il Cairo e respinto al mittente le accuse di Netanyahu.

Ore 8,00 – Israele, media: “Idf avvisano il governo: qualsiasi allargamento delle operazioni di terra a Gaza mette a rischio la vita degli ostaggi” – Le forze armate di Israele (Idf) hanno avvisato il governo di Tel Aviv che qualsiasi allargamento delle operazioni di terra a Gaza metterebbe a rischio la vita degli ostaggi. Lo riporta l’emittente israeliana Channel 13, che cita una fonte militare di alto livello, secondo cui un accordo di tregua che consenta la liberazione dei rapiti consentirebbe invece alle Idf di operare più liberamente nella Striscia, anche in zone in cui finora non sono ancora intervenute.

Ore 7,30 – Turchia: atteso oggi in visita il presidente egiziano al-Sisi – Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi si recherà oggi in visita ufficiale in Turchia, la prima in 12 anni, dove incontrerà il presidente Recep Tayyip Erdogan, che lo scorso febbraio era stato ricevuto al Cairo (per la prima volta dal 2012). “Le relazioni tra Turchia ed Egitto saranno esaminate in tutti i loro aspetti e saranno discusse possibili misure congiunte nel prossimo periodo per sviluppare ulteriormente la cooperazione”, si legge in una nota diramata oggi dall’ufficio per le comunicazioni della presidenza turca. “Oltre alle relazioni bilaterali, ci sarà uno scambio di opinioni sulle attuali questioni regionali e globali, in particolare sugli attacchi israeliani a Gaza e ai Territori palestinesi occupati”.

Ore 7,00 – Israele, tv pubblica Kan: “Tel Aviv si ritirerà dal Corridoio Philadelphi”. L’ufficio di Netanyahu non smentisce – Malgrado le affermazioni rese il 2 settembre dal premier Benjamin Netanyahu, secondo cui Israele dovrebbe mantenere una presenza militare “a tempo indeterminato” lungo il cosiddetto “Corridoio Philadelphi” al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto, nei giorni scorsi i negoziatori dello Stato ebraico hanno assicurato ai mediatori del Cairo, degli Usa e del Qatar che sono ancora d’accordo su un ritiro completo delle forze armate israeliane (Idf) dall’area durante la seconda fase dell’intesa che porti a un cessate il fuoco nel territorio costiero palestinese e alla liberazione degli ostaggi. Lo riporta l’emittente televisiva pubblica israeliana Kan, secondo cui venerdì 6 settembre gli Stati Uniti intendono presentare alle parti in conflitto una proposta definitiva per una tregua nella Striscia. Secondo i quotidiani locali Haaretz e The Times of Israel, che citano fonti diplomatiche straniere, a poche ore dall’ultima conferenza stampa di Netanyahu, il direttore del Mossad David Barnea si è recato a Doha per informare il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani della posizione di Tel Aviv. L’indiscrezione delle testate israeliane non è stata smentita dall’ufficio del premier dello Stato ebraico, che ha invece fatto sapere come il gabinetto di sicurezza israeliano non abbia ancora discusso della seconda fase di un potenziale accordo per un cessate il fuoco a Gaza. La Casa bianca ha intanto assicurato che Israele ha accettato l’ultima proposta di tregua, che prevede il ritiro dell’Idf dalle aree densamente popolate lungo il cosiddetto “Corridoio Philadelphi” durante la prima fase dell’accordo, che dovrebbe durare sei settimane. Resta tuttavia aperta la possibilità che le truppe israeliane mantengano alcune posizioni in altre zone del corridoio, non adiacenti alle aree più densamente popolate del tratto di confine tra l’Egitto e la Striscia.