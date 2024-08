Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, venerdì 30 agosto

Secondo quanto riferito da alcuni media locali, Israele avrebbe approvato tregue umanitarie temporanee nella Striscia di Gaza per facilitare la vaccinazione contro la poliomielite per la popolazione locale. Tuttavia, continua l’imponente operazione militare nel nord della Cisgiordania, mentre il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto “l’immediata cessazione di queste operazioni”. Intanto, secondo Haaretz, i Paesi che stanno mediando tra Israele e Hamas hanno fatto sapere che a breve presenteranno una nuova proposta per il cessate il fuoco. Di seguito le ultime notizie di oggi, venerdì 30 agosto 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,00 – Idf colpisce un convoglio umanitario. “Assalitori armati” – Le Forze di difesa israeliane hanno effettuato un attacco aereo su un convoglio di aiuti umanitari a Gaza: l’attacco era mirato ad “assalitori armati” che cercavano di dirottare il convoglio stesso. Secondo l’ente di beneficenza che ha organizzato gli aiuti, la Ong Usa Anera, le persone uccise nell’attacco erano dipendenti della compagnia di trasporti con cui stava collaborando. Il convoglio organizzato dalla Ong statunitense, scrive il Guardian, trasportava rifornimenti medici e carburante a un ospedale gestito dagli Emirati a Rafah giovedì sera al momento dell’attacco. Il suo percorso era stato coordinato in anticipo con l’Idf. La direttrice nazionale di Anera per la Palestina, Sandra Rasheed, ha affermato: “Questo è un incidente scioccante. Il convoglio, coordinato da Anera e approvato dalle autorità israeliane, includeva un dipendente di Anera che fortunatamente è rimasto illeso”. Secondo notizie non confermate provenienti da Gaza, nell’attacco aereo sarebbero morte cinque persone. Una dichiarazione dell’Idf ha confermato che il percorso era stato coordinato, ma ha affermato che “durante il movimento del convoglio, alcuni aggressori armati hanno preso il controllo del veicolo nella parte anteriore del convoglio (una Jeep) e hanno iniziato a guidarlo”.

Ore 8,00 – Onu: Ok a pausa umanitaria a Gaza per vaccini antipolio – Le Nazioni Unite hanno raggiunto un accordo provvisorio con le parti del conflitto israelo-palestinese per una pausa umanitaria che consentirebbe la vaccinazione antipolio nella Striscia di Gaza. Lo ha detto ai giornalisti – riporta la Tass – il rappresentante dell’OMS per la Cisgiordania e Gaza, Richard Peeperkorn. “Abbiamo un impegno preliminare per politiche umanitarie specifiche, durante la campagna di vaccinazione – ha detto – invitiamo tutte le parti a sospendere i combattimenti per consentire ai bambini e alle famiglie di accedere in sicurezza alle strutture sanitarie”.

Ore 7,30 – Medio Oriente, Harris: “Troppe vittime, ma politica armi non cambia” – “Noi dobbiamo trovare un accordo. Liberiamo gli ostaggi, otteniamo il cessate il fuoco, non si cambia la politica in termini di armi. Troppi palestinesi innocenti sono stati uccisi, e noi dobbiamo arrivare a un accordo. Eravamo a Doha, dobbiamo farcela”. Lo ha detto Kamala Harris, parlando della crisi a Gaza nell’intervista alla Cnn.

Ore 7,00 – Attacco di Israele contro palazzo a Gaza – Attacco israeliano contro un edificio residenziale. Lo rende noto Al Jazeera. Uccisi nove membri della stessa famiglia. Tre le vittime ci sarebbero dei bambini.