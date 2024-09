Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, sabato 28 settembre

Continuano i raid israeliani sulla Striscia di Gaza e in Libano dove le forze israeliane hanno dichiarato di aver ucciso il leader di Hezbollah Hassan Nasrallah. No del premier israeliano Benjamin Netanyahu all’ipotesi di un cessate il fuoco proposto da Stati Uniti e Francia. Di seguito le ultime notizie di oggi, sabato 28 settembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 11.30 – Gaza, il bilancio dei morti sale a 41.586 – Il ministero della Sanità della Striscia di Gaza ha annunciato un nuovo bilancio di 41.586 morti nel territorio palestinese dall’inizio dell’offensiva lanciata da Israele in risposta agli attacchi di Hamas di quasi un anno fa. Almeno 52 persone sono state uccise nelle ultime 48 ore, ha dichiarato il ministero in un comunicato, aggiungendo che 96.210 persone sono state ferite nella Striscia di Gaza dall’inizio dei bombardamenti il 7 ottobre 2023.

Ore 11.20 – Allarme aereo a nord di Gerusalemme – Poco dopo l’annuncio dell’esercito israeliano dell’uccisione del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, le sirene antiaeree hanno risuonato negli insediamenti israeliani a nord di Gerusalemme, “avvisando di un attacco missilistico di portata eccezionalmente vasta”. Lo hanno scrivono riportato i media israeliani.

Ore 10.30 – Idf, Halevi: “Sappiamo come arrivare a chiunque minacci Israele” – Il capo di stato maggiore dell’Idf, tenente generale Herzi Halevi, dopo aver annunciato l’uccisione del capo di Hezbollah Hassan Nasrallah, ha detto che Israele riuscirà ad arrivare a chiunque minacci il paese e i suoi cittadini. “Abbiamo anche altri strumenti a disposizione. Il messaggio è semplice: a chiunque minacci i cittadini dello Stato di Israele, sapremo come raggiungerlo”, ha detto, secondo quanto riporta Times of Israel.

Ore 10.20 – Hezbollah rivendica attacco a base israeliana a sudest di Haifa – Hezbollah ha rivendicato l’attacco alla base aerea israeliana di Ramat-David a sud-est di Haifa, in Israele con una salva di missili Fadi-3. Lo ha riportato l’agenzia turca Anadolu. Nella notte era stato rivendicato anche un attacco nella città israeliana di Matula. “I nostri mujaheddin hanno attaccato un edificio dove erano di stanza soldati nemici nella colonia di Matula con armi appropriate e lo hanno colpito”, ha scritto Hezbollah sul suo canale Telegram. “L’operazione è avvenuta a sostegno del popolo palestinese nella Striscia di Gaza e a sostegno della loro coraggiosa e onorevole resistenza, e in risposta agli attacchi dell’occupazione contro i villaggi fortificati del sud con danni ai civili”.

Ore 10.00 – Idf: ucciso Nasrallah – “Hassan Nasrallah non potrà più terrorizzare il mondo”. Così l’esercito israeliano ha annunciato l’uccisione del leader di Hezbollah durante i raid notturni su Beirut. In una nota, l’esercito ha dichiarato che “Nasrallah, il leader dell’organizzazione terroristica Hezbollah e uno dei suoi fondatori, è stato eliminato insieme ad Ali Karki, il comandante del Fronte meridionale di Hezbollah, e ad altri comandanti di Hezbollah”. Al momento il partito sciita non ha rilasciato dichiarazioni sul bombardamento di ieri. Secondo l’esercito israeliano, l’attacco contro “il quartier generale centrale dell’organizzazione terroristica Hezbollah, situato sottoterra, sotto un edificio residenziale nella zona di Dahieh a Beirut, è stato messo a segno mentre l’alta catena di comando di Hezbollah stava portando avanti attività terroristiche contro i cittadini dello Stato di Israele”.