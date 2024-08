Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 28 agosto

Un ostaggio israeliano è stato liberato a Gaza dall’Idf: l’uomo si trovava in un tunnel nella Striscia di Gaza meridionale. Il premier Benyamin Netanyahu ha commentato la notizia dichiarando che Israele “continuerà a fare tutto il possibile per riportare a casa tutti gli ostaggi”. Intanto, l’Alto rappresentante della politica estera dell’Unione europea Josep Borell ha chiesto “un immediato cessate il fuoco umanitario di tre giorni per consentire la vaccinazione” dei bambini contro la poliomielite. Nel frattempo, secondo quanto raccontano i media palestinesi, decine di estremisti israeliani sono entrati in un villaggio vicino a Betlemme, in Cisgiordania, e hanno aggredito gli abitanti palestinesi. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 28 agosto 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,00 – Usa contro Ben-Gvir: “Semina caos e mina sicurezza Israele” – L’amministrazione Biden ha accusato il ministro della Sicurezza nazionale israeliano e leader dell’estrema destra Itamar Ben-Gvir di “seminare caos” e “minare la sicurezza di Israele”. A scatenare la reazione di Washington è stata l’ultima uscita del leader di Otzma Yehudit sull’ipotetica costruzione di una sinagoga sulla Spianata delle Moschee, il Monte del Tempio per gli ebrei, luogo sacro per entrambe le religioni ed epicentro di forti tensioni a Gerusalemme.

Ore 8,00 – 10 palestinesi uccisi in operazione Idf in Cisgiordania – Secondo fonti palestinesi, 10 persone sono state uccise negli scontri avvenuti nei campi profughi vicino a Jenin e Tubas, nella Cisgiordania settentrionale, mentre le forze israeliane sono impegnate in incursioni antiterrorismo su larga scala in tutto il territorio. Lo riporta The Times of Israel. Il ministero della Salute palestinese sostiene che tre persone sono state uccise in un attacco con drone israeliano nei pressi di Jenin. Secondo quanto riferito, le forze israeliane stanno operando in Cisgiordania anche nei pressi di Ramallah, Qalqilya e Tulkarem. Le dichiarazioni dell’ala armata di Hamas a Jenin e Tulkarem, riportate dai media palestinesi, affermano che stanno impegnando le truppe israeliane in pesanti scontri a fuoco.

Ore 7,00 – Idf, in corso operazione antiterrorismo in Cisgiordania – L’esercito israeliano ha reso noto che sta conducendo una vasta operazione antiterrorismo nelle città di Jenin e Tulkarem, nel nord della Cisgiordania, a seguito di notizie di scontri mortali nella prima. Lo riporta The Times of Israel. Il ministero della Sanità palestinese ha affermato che due uomini di 25 e 39 anni sono stati uccisi dalle forze israeliane a Jenin. L’operazione dell’Idf di oggi arriva due giorni dopo che Israele ha dichiarato di aver effettuato un attacco aereo sulla Cisgiordania che, secondo l’Autorità Palestinese, ha ucciso cinque persone.