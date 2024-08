Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 27 agosto

Nuova bufera sul ministro della Sicurezza Ben Gvir che ha dichiarato parlando della Spianata delle Moschee: “Vorrei una sinagoga sul Monte del Tempio”. Secondo l’Anp si tratta di un invito a distruggere Al Aqsa. Intanto, il ministro degli Esteri iraniano è tornato a minacciare Israele affermando che l’Iran si vendicherà per l’uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh avvenuta a Teheran. Continuano intanto i colloqui per un cessate il fuoco che, però, appare sempre più lontano, mentre non si fermano i raid dell’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 27 agosto 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Notizia in aggiornamento