Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 2 settembre

Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 2 settembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 8,00 – Attacco aereo israeliano su una scuola che ospitava sfollati a Gaza, morte 11 persone – Almeno 11 persone sono rimaste uccise in un attacco aereo israeliano contro una scuola che ospitava sfollati palestinesi a Gaza. Lo riferiscono i funzionari sanitari, scrive il Guardian. L’attacco ha preso di mira “una stanza usata dalla polizia”. L’esercito israeliano afferma di aver preso di mira “terroristi di Hamas che operavano da un centro di controllo in un’area che era la scuola di Safad”.

Ore 7,00 – Media israeliani: Netanyahu vuole pesante risposta contro Hamas – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu chiede di rispondere in modo “rapido, netto e pesante” all’uccisione da parte di Hamas di sei ostaggi. Lo riportano i media dello Stato ebraico. “Dobbiamo dire chiaramente che risponderemo con estrema forza”, avrebbe detto Netanyahu nella riunione del gabinetto di sicurezza di ieri sera. “La prima cosa che deve essere fatta – secondo il premier israeliano – è portare entro 24-48 ore delle raccomandazioni per esigere un prezzo pesante, netto e molto rapido da Hamas: se non lo facciamo, vedremo altri omicidi di questo tipo”.

Ore 6,00 – Tel Aviv, 30 arresti e alcuni feriti per le manifestazioni in piazza – È di 30 arresti a Tel Aviv, cinque a Gerusalemme e diversi feriti l’ultimo bilancio della grande manifestazione in Israele, indetta dalle famiglie delle persone rapite da Hamas. Lo riportano i media locali. L’autostrada Ayalon di Tel Aviv è stata sgomberata dai dimostranti dopo essere stata bloccata per circa tre ore. Alcuni manifestanti hanno lanciato oggetti in strada, acceso falò e sparato fuochi d’artificio in aria. La polizia in risposta avrebbe lanciato almeno quattro granate stordenti, ferendo leggermente alcune persone tra cui la parlamentare democratica Naama Lazimi.