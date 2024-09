Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 16 settembre

Un missile lanciato dagli Houthi è riuscito per la prima volta a superare la contraerea alleata volando sopra il Mar Rosso e avvicinandosi a soli 35 chilometri dall’aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv. Hamas, intanto, ha annunciato che il leader Sinwar “manderà presto un messaggio al mondo”. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 16 settembre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 8,00 – Hamas, presto un messaggio di Sinwar ai palestinesi e al mondo – Il leader politico di Hamas, Yahya Sinwar, invierà “presto” un “messaggio diretto al popolo palestinese e al mondo”. Lo ha affermato ieri sera un alto funzionario del movimento islamista al potere nella Striscia di Gaza, Osama Hamdan.

Ore 7,00 – Raid israeliani su Gaza: “Sei morti nel quartiere di Zeitoun” – L’agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che sei persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in un bombardamento israeliano che ieri sera ha colpito una casa di quartiere di Zeitoun, nel sudest della città di Gaza. Il bilancio delle vittime nella Striscia dal 7 ottobre scorso è di almeno 41.206 morti e 95.337 feriti, secondo il Ministero della Sanità locale gestito dal movimento islamista Hamas.