Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, mercoledì 14 agosto

L’Iran respinge gli appelli di Regno Unito, Francia e Germania sulle minacce a Israele anche dicendosi però disponibile a fermarsi nel caso in cui venga raggiunto un accordo di cessate il fuoco a Gaza. Hamas, che nella giornata di ieri ha lanciato un missile diretto a Tel Aviv ma finito in mare come “rappresaglia” per i raid israeliani sulla Striscia, sarebbe disposta a partecipare ai negoziati di Ferragosto solo se Israele interrompesse l’operazione militare su Gaza. Intanto, la premier Meloni nella giornata di ieri ha chiamato il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu chiedendogli un cessate il fuoco utile al rilascio degli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hamas. Di seguito le ultime notizie di oggi, mercoledì 14 agosto 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9,00 – Idf: “Ccolpiti 40 siti militari a Gaza nelle ultime 24 ore” – L’esercito israeliano supportato dalle forze aeree ha colpito nelle ultime 24 ore 40 siti di infrastrutture militari al sud e nel centro della Striscia di Gaza, uccidendo numerosi combattenti. Come informano le stesse Idf sul loro profilo Telegram, tra i siti presi di mira ci sono postazioni di cecchini e siti di lancio di missili. Gli attacchi israeliani a Gaza nelle ultime 24 ore – informa la stampa araba – hanno ucciso anche numerosi civili, tra cui diversi bambini in un appartamento a Deir el-Balah.

Ore 8,00 – Al Jazeera, Cisgiordania: spari ed esplosioni nella città di Tubas – Secondo i media locali, sono stati segnalati pesanti spari e forti esplosioni nella città di Tubas, nella Cisgiordania occupata, dove i combattenti della resistenza palestinese locale hanno affrontato un’incursione militare israeliana. Lo riporta Al Jazeera. I combattenti palestinesi segnalano di aver fatto esplodere due ordigni durante gli scontri prima dell’alba, quando le truppe israeliane si sono riversate nella città e hanno circondato una casa in un raid. Immagini e videoclip condivisi sui social media mostrano nuvole di fumo in seguito alle esplosioni e il suono di un fuoco continuo e pesante di fucile automatico.

Ore 7,00 – Siria: “Razzi verso base Usa, ‘lanciati da milizie filo-Iran” – Il canale televisivo libanese filoiraniano Al Mayadeen ha parlato di jet statunitensi in volo sulla zona dopo l’attacco contro la base aerea statunitense situata nel giacimento di gas Conoco, nel distretto siriano orientale di Deir el-Zor. Alcuni missili sono stati lanciati in direzione della base senza però riuscire a raggiungerla. In un briefing con la stampa, il Pentagono ha detto che otto militari americani sono rimasti lievemente feriti in un attacco di droni contro una base in Siria la scorsa settimana.