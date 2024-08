Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, martedì 13 agosto

Mentre sarebbe imminente l’attacco dell’Iran a Israele come rappresaglia per l’uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh, sono fissato per il 15 agosto i negoziati per tentare di arrivare a un cessate il fuoco mediati da Stati Uniti, Egitto e Qatar. Hamas, tuttavia, ha già fatto sapere che non parteciperà ai negoziati pur ribadendo di essere pronta a ripartire dal piano di pace presentato il 31 maggio scorso dal presidente Usa Biden. Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 13 agosto 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Notizia in aggiornamento