Diretta live della guerra tra Israele e Hamas oggi, lunedì 12 agosto

A più di dieci mesi dagli attentati del 7 ottobre in Israele, la guerra tra lo Stato ebraico e Hamas nella Striscia di Gaza non si ferma: i morti sfiorano quasi i 40mila mentre i feriti sono ormai praticamente a quota 92mila. Si attende il 15 agosto per la ripresa dei negoziati per un cessate il fuoco mediati da Stati Uniti, Egitto e Qatar. I mediatori pressano per arrivare a un accordo di cessate il fuoco, ma Israele e Hamas prendono tempo con Hamas che ha fatto sapere di non avere intenzione di partecipare. Di seguito le ultime notizie di oggi, lunedì 12 agosto 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, con Hezbollah in Libano e la crisi in corso in Medio Oriente.

DIRETTA

Ore 9.00 – Gb, Francia, Germania a Iran: “Non attacchi Israele” – Regno Unito, Francia e Germania avvertono l’Iran che se attaccherà Israele “si assumerà la responsabilità” dell’escalation nella regione. In una dichiarazione congiunta citata dal Times of Israel, i tre Paesi fanno appello a Teheran invitando la Repubblica islamica a evitare di contribuire alla spirale verso la guerra totale. “Siamo profondamente preoccupati per l’acuirsi delle tensioni nella regione e siamo uniti nel nostro impegno per la riduzione della tensione e la stabilità regionale – scrivono i tre Paesi – In questo contesto, chiediamo all’Iran e ai suoi alleati di astenersi da attacchi che potrebbero ulteriormente intensificare le tensioni regionali e mettere a repentaglio la possibilità di concordare un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi”, continua la dichiarazione, riferendosi ai negoziati per un accordo tra Israele e Hamas, che dovrebbero riprendere nei prossimi giorni. Se l’Iran attaccherà, “si assumerà la responsabilità di azioni che mettono a repentaglio questa opportunità di pace e stabilità. Nessun Paese trarrà vantaggio da un’ulteriore escalation in Medio Oriente”, conclude la dichiarazione.

Ore 8,00 – Medio Oriente, Hamas non partecipa ai colloqui del 15 agosto: “Attuare il piano Biden” – Hamas ha annunciato di aver respinto l’invito di Stati Uniti, Qatar ed Egitto per un ultimo round di negoziati previsto per il 15 agosto. L’annuncio di Hamas rappresenta una battuta d’arresto significativa per gli sforzi dell’amministrazione Biden volti a raggiungere un accordo sulla presa degli ostaggi e un cessate il fuoco e impedire che il conflitto di Gaza si trasformi in una guerra regionale. I funzionari israeliani hanno affermato che i prossimi colloqui rappresentano un momento di svolta: “Adesso o mai più”. “Alla luce di ciò, e per preoccupazione e responsabilità nei confronti del nostro popolo e dei suoi interessi, il movimento invita i mediatori a presentare un piano per attuare quanto presentato al movimento e approvato il 2 luglio, basato sulla visione di Biden e sulla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu”, ha affermato Hamas nella sua dichiarazione spiegando le ragioni della sua decisione. Il gruppo ha affermato che ulteriori cicli di negoziati o la discussione di nuove proposte “forniscono copertura all’aggressione dell’occupazione”. Un alto funzionario israeliano coinvolto nei negoziati ha affermato che la dichiarazione di Hamas è “una mossa tattica in vista di un possibile attacco da parte dell’Iran e di Hezbollah e nel tentativo di ottenere condizioni migliori per l’accordo”. Il funzionario ha aggiunto: “Se Hamas non si siede al tavolo delle trattative, continueremo a decimare le sue forze a Gaza”.

Ore 7,00 – “L’Iran potrebbe attaccare Israele prima dei negoziati di giovedì” – L’indiscrezione pubblicata da un reporter di Axios Israele si aspetta un attacco su vasta scala di Iran e Hezbollah prima del vertice (previsto per giovedì) chiesto da Stati Uniti, Egitto e Qatar per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza. Secondo Haaretz, le autorità di sicurezza sono in stato di massima allerta per un possibile attacco da parte dell’Iran o di Hezbollah, poiché in Israele si stima che, nonostante gli sforzi americani per un vertice volto a proseguire i negoziati per un accordo, la risposta di Teheran potrebbe arrivare prima. La notizia viene confermata da una indiscrezione pubblicata da un reporter di Axios, secondo cui durante un colloquio telefonico tra il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant e il segretario alla Difesa statunitense, lo stesso Gallant ha fatto sapere al suo omologo Usa che i preparativi militari dell’Iran suggeriscono che Teheran si sta preparando per un attacco su larga scala contro Israele. Austin, annuncia il Pentagono, ha ordinato lo spiegamento di un sottomarino lanciamissili in Medio Oriente, nel contesto delle crescenti tensioni nella regione e ha anche ordinato al gruppo d’attacco della portaerei Abraham Lincoln di accelerare il suo spiegamento nella regione.